Praha - Celkem 121 dokumentů ze sedmi desítek zemí světa představí letošní festival dokumentárních snímků o lidských právech Jeden svět, který se v Praze uskuteční od 6. do 15. března. Hlavním tématem 19. ročníku přehlídky je spolupráce a sdílení. Snímky ukážou i úskalí života uprchlíků v Evropě či vzestup populistických hnutí ve volbách. Z metropole se akce přesune do dalších 32 měst v Česku a také do Bruselu. Program na tiskové konferenci v Praze představili pořadatelé.

"Téma Umění spolupráce je naše reakce na současný rozdělený svět plný populismu a přiživovaného strachu z neznámého. Filmy ukazují způsoby, jakými se lidé dali dohromady a dělají věci, které zlepšují náš život. Snažíme se klást velký důraz na komunikaci, aby lidé spolu začali mluvit o svých názorech, i když jsou velmi různorodé, aby se snažili sdílet to, co si myslí," řekla ředitelka festivalu Hana Kulhánková. Podle pořadatelů "není spolupráce samozřejmost", ale něco, čemu se lidé mohou učit a v čem se mohou celý život zlepšovat.

Festival zahájí snímek Dobrý pošťák z vymírající vesnice na bulharsko-tureckém pomezí, kolem níž procházejí uprchlíci. S dalšími 11 filmy ho diváci uvidí v hlavní soutěži.

Festivalové filmy se budou promítat v Praze v sedmi kinech a také v Městské knihovně. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 120 zahraničních hostů. Doprovodný program pak nabídne divácké centrum v Galerii Lucerna.

Předprodej vstupenek odstartuje 27. února. Lístek na filmy, jejichž promítání začíná do 17:00, stojí 70 korun. Pozdější projekce je za 90 korun. Senioři zaplatí 45 korun. Program je na webu www.jedensvet.cz. Projekce chtějí pořadatelé letos ještě víc než v předchozích letech zpřístupnit lidem s různými omezeními. Některé projekce budou s komentářem pro nevidomé, se speciálními titulky pro neslyšící i se zvláštním doprovodem pro mentálně postižené.