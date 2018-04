Hradec Králové - O tom, jak je důležité míti Pavlíka, nejlépe pak rovnou dva, se v pátečním pátém utkání semifinále play off extraligy přesvědčili hokejisté Hradce Králové. Obránce Filip Pavlík odvrátil v posledních vteřinách základní hrací doby vyřazení, když těsně před brankovou čárou zaskočil za gólmana Patrika Rybára, jeho mladší jmenovec Radovan se pak na konci šesté minuty prodloužení postaral o vítězný gól a přesun série zpět do Třince. Mountfield ze stavu 0:3 na zápasy snížil už na 2:3.

"Utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Naštěstí nám to vyšlo, padlo to pak do třinecké branky v prodloužení a teď jedeme k nim, abychom zkusili sérii srovnat na 3:3," řekl novinářům Filip Pavlík. "A že rozhodl Ráďa? To je jasný, brácha na bráchu," smál se. "Ne, dělám si srandu; je moc dobře, že to tam Ráďovi propadlo a dal ten vítězný gól," dodal obránce Pavlík.

Sám se v roli spasitele ocitl jen pár sekund před vypršením základní hrací doby za stavu 2:2. Řada přítomných se ocitla blízko infarktovému stavu a v ČPP Aréně jako kdyby se na chvilku zastavil čas, když se kotouč posouval za Rybárovými zády do prázdné branky. Jenže Filip Pavlík stihl duchapřítomně zareagovat a ticho prořízl obrovský aplaus.

"Puk tam tak nějak skákal v brankovišti, naštěstí jsme to tam však vylehali a vyhodili. Bylo to velké štěstí. Nic jiného nezbývalo než vletět pro puk a vyhodit ho ven. Hokejkami jsme se tam nějak zaklínili, mně se to se štěstím odrazilo do hole a poslal jsem puk pryč. Říkali jsme si pak, že když to tam nepropadlo jim, musí ta klika být na naší straně," přiblížil pětadvacetiletý bek myšlenky Východočechů před prodloužením.

A kdo ví, co díky jeho pohotové reakci celá série ještě nabídne. Hradci Králové zjevně sedí být pod tlakem, teprve pak ze sebe hráči vyždímají to nejlepší. Už čtvrtfinálovou sérii s Libercem obraceli z pozice favoritů ze stavu 2:3 na zápasy.

"Asi jo, asi fakt umíme hrát nejlíp až na té hraně. Zatím nám to vychází a snad to tak bude pokračovat," řekl Filip Pavlík. "Nechceme vypadnout, zlepšujeme se, hrajeme lépe. Je škoda, že jsme měli na začátku série doma dva zápasy, které se nám nepodařilo vyhrát. Ale takový je hokej. Musíme holt zabrat teď," doplnil odhodlaně.

Dvacetiletý Radovan Pavlík se při teprve čtvrtém startu v letošním play off ukázal jako správný žolík, po němž trenéři sáhli v pravou chvíli. "Kluci mi to taky říkají. Jsem strašně rád, ani jsem nečekal, že to takhle bude. Užívám si každou chvilku a dělám pro to všechno," řekl autor vítězné trefy. "Už před střídáním mi Lukáš Cingel říkal, ať jedu mezi kruhy, že mi to tam dá. A díkybohu to i vyšlo," ulevil si talentovaný forvard.

"Je to zatím asi nejdůležitější gól kariéry. A když vám ještě u toho málem spadne hala, jak lidi řvou... Je to sen. Tím spíš, když tady hrajete odmala. Ale ještě není konec, jedeme do Třince a tam to zkusíme urvat. I když to z 0:3 na 4:3 v sérii ještě nikdo neotočil, někdo přece musí být první," prohlásil Radovan Pavlík.

Východočeši však vědí, že štěstí se může brzy unavit. Oba zápasy rozhodli až v prodloužení a navíc ve všech pěti v sérii s Oceláři inkasovali jako první. "Filip to tam vytáhl z branky, utíkali jsme hrobníkovi z lopaty. Všichni jsme to viděli ze střídačky, zastavil se nám dech. Asi každý si říkal, sakra, může být po sezoně. Není už kam couvnout, musíme jet úplně nadoraz," nabádal Radovan Pavlík.