Chomutov - Hokejisté Mladé Boleslavi vypadli z extraligového play off již v předkole a nenavázali na semifinálovou účast z minulé sezony. Obrat Chomutova, který v sérii prohrával už 0:2 na zápasy, tak dokonal obrázek nepříliš vydařeného ročníku z pohledu Středočechů, což si dobře uvědomoval i trenér František Výborný. Bruslařský klub loni v létě po nejlepší sezoně v klubové historii výrazně pozměnil kádr a podle papírových předpokladů měl být silnější.

"Je to zklamání, měli jsme velké očekávání. Tenhle tým měl podávat daleko lepší výkony a měl se pohybovat v tabulce někde jinde. Kolem šestého sedmého místo, to bylo v jeho silách," řekl Výborný novinářům po posledním zápase.

Problém však byl i v tom, že v Mladé Boleslavi nefungovalo vše, jak mělo. "Bohužel kabina nebyla taková jako dva roky předtím," přiznal třiašedesátiletý zkušený kouč, jenž ve středočeském klubu působí od roku 2012 a dovedl jej před třemi lety i do extraligy.

Na nepříliš dobrou situaci se Výborný snažil upozornit již v průběhu ročníku. "Říkal jsem to už ze začátku sezony, snažil jsem se to i přes média burcovat a byl jsem kritizovaný za to, jak hodnotím hráče. Ale bohužel mi sezona dala za pravdu," pokrčil rameny.

A na příkladu Chomutova poukázal na to, jak má podle něj správný tým fungovat. "Jména nic nezaručují. Potřebujete tři lídry jako oni a pak to kolem obalit bojovníky a hráči, kteří do toho dají srdce. Tak to v dnešním hokeji funguje, u nás nebo i v NHL. Jako jsme to měli my loni," uvedl Výborný.

Trenér, jenž dovedl třikrát k titulu pražskou Spartu, přiznal, že v průběhu sezony spíše než na play off myslel na to, aby jeho tým nemusel hrát baráž. "Hlavně kolem Vánoc. Pak jsme udělali nějaké body, tak jsem si říkal, že je to dobré. I poté jsem ale spíše než na předek tabulky koukal na Pardubice a Karlovy Vary. Abychom od nich měli dostatečný odstup," řekl Výborný.

Mladá Boleslav se ale nakonec probojovala z 10. místa do předkola, kde se utkala s Piráty. A vstup do série se Středočechům vydařil, vyhráli úvodní dva zápasy v Chomutově. "To jsme nečekali ani v nejlepším snu. Odehráli jsme dva nejlepší zápasy v sezoně a otevřelo se nám to," uvedl Výborný.

Severočeši však dokázali sérii otočit. "Zaslouženě postoupili, i když prohrát ze stavu 2:0 je trošku trestuhodné, což jsem řekl i hráčům. Jedno utkání doma jsme měli udělat, i kdybychom měli puk do branky donést v zubech. I kdyby proti nám hrál Wayne Gretzky v největší slávě, tak se to musí ukopat srdcem, bojovností a nasazením. To udělal Chomutov. Prokázali, že mají charakter," podotkl.

Výborný vede Mladou Boleslav pět sezon v řadě a po té současné mu končí smlouva. "Co bude dál? K tomu se nebudu vyjadřovat a vy si to domyslete," pousmál se kouč, jenž v minulosti vedl i slovinskou reprezentaci. Podle neoficiálních zpráv v klubu skončí. Na dotaz, zda by měl chuť pokračovat v trénování, řekl jednoznačně: "1. května normálně nastupuji letní přípravu."