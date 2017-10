Los Angeles - Jaromír Jágr přiznal, že se necítil při premiéře v dresu Calgary moc dobře, ale potěšila jej výhra na ledě Los Angeles (4:3 po prodloužení). Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL strávil v prvním zápase po půl roce na ledě 13 minut a 38 sekund a připsal si jeden minusový bod.

"Jsem rád, že to mám za sebou a doufám, že příští zápas to bude lepší," řekl Jágr v rozhovoru pro klubový web Flames. V pátek ho čeká první vystoupení doma proti Ottawě. "Necítil jsem se moc dobře, ale čekal jsem to. Nehrál jsem šest měsíců a je mi 45 let," doplnil hokejový fenomén, který hrál naposledy 9. dubna za Floridu proti Washingtonu.

Jágr nastupoval ve třetí útočné řadě se Samem Bennettem a Krisem Versteegem. Už při svém prvním střídání málem skóroval a zejména v úvodní části dělali soupeři problémy. "Byly tam pasáže, kdy jsme je byli schopni zavřít. Tak by to mělo být. Až budu mít zpátky své nohy, bude to trochu jiné," řekl kladenský patriot. "Oba jsou to dobří hráči a záleží na mně, jak rychle se zlepším a pomůžu jim," dodal ke spolupráci své formace.

Střelu na branku si Jágr nepřipsal a záporný bod mu naskočil smolně. Odpykával trest za brankáře Mikea Smithe a vteřinu po jeho návratu na led Los Angeles vyrovnalo díky teči Dustina Browna na 2:2. Kings dokázali vzápětí opět díky Brownovi otočil vývoj, ale Calgary strhlo vítězství na svou stranu.

"Los Angeles má velice dobrý tým. Velké chlapy, proti kterým je těžké hrát, navíc když jsou doma. Přestože jsme vedli, tak jsme věděli, že se mohou vrátit do hry. Měli tlak a povedlo se jim to. Ale dokázali jsme na to odpovědět," hodnotil Jágr.

Na dvě minuty a 23 vteřin se dostal do hry i v přesilovkách a jeho čas tím narostl více, než s trenérem Glenem Gulutzanem plánovali. "Cílili jsme na deset dvanáct minut. Měl o něco více a to je další krok na jeho cestě dostat se do formy. Dlouho nehrál, neabsolvoval s námi kemp a v tréninku nemůžete nasimulovat to, co získá za 13 minut v zápase," uvedl kouč.

Vítěznou premiéru Jágra, pro kterého je Calgary devátou štací v NHL a první v kanadském týmu, ozdobil gólem a asistencí Michael Frolík. "Je to velká legenda, narodil se ve stejném městě jako já a byl mým idolem, když jsem vyrůstal. Je vzrušující sdílet s ním kabinu a sledovat co dělá na ledě, mimo led a v tréninku," řekl devětadvacetiletý Frolík, který je stejně jako Jágr kladenský odchovancem a byl na začátku přezdívaný Baby Jágr.

Dojem udělal Jágr i na kanadského forvarda Seana Monahana, který rozhodl prodloužení. "Má skvělý přehled, je trpělivý. Jeho řada měla několik střídání, kdy to vypadalo, že soupeři nepůjčili dvě minuty puk. Má za sebou skvělý start," chválil ho Monahan.

"Rychle se stal jedním z nás a dělá, co je potřeba. Když ho vidíte na ledě, říkáte si, že nám může pomoct," doplnil generální manažer týmu Brad Treliving.

Flames si po prohře na úvod sezony připsali v Los Angeles třetí výhru v řadě. "Očekávání jsou vysoká a měla by být. Je tu hodně skvělých ofenzivních hráčů, také obrana je skvělá a umí dobře pracovat s pukem. Je jen na nás, jak daleko se dostaneme," dodal Jágr, který ve svém 1712. zápase v NHL zatím statistiku 1914 bodů za 765 branek a 1149 nahrávek nevylepšil.