Praha - Kanonýr Martin Růžička oslavil hattrickem návrat do hokejové reprezentace a ve vyprodané O2 areně se postaral při vstupu do Channel One Cupu o výhru nad Finskem 3:2 v prodloužení. Mistr světa z roku 2010 se objevil v národním týmu poprvé od finální přípravy na předloňský domácí světový šampionát v Praze a měl dosud na kontě ve 42 duelech jen čtyři branky.

"Samozřejmě tři góly v nároďáku se nedávají každý den. Nebudu říkat, že za to nejsem rád. Samozřejmě jsem rád dost a uvidíme, jak to půjde dál. Ale není to jen o mně. Je to souhra všech spoluhráčů na ledě. Vyšlo to dnes na mě," řekl novinářům Růžička, který si dal předčasný dárek k pátečním 32. narozeninám.

Růžička v 53. minutě v přesilové hře po přihrávce Andreje Nestrašila odstartoval obrat z 0:2. Za 82 vteřin z mezikruží proměnil ideální pas Tomáše Mertla a po 64 sekundách prodloužení v další početní výhodě podobně jako při první trefě ze své střelecké parkety na levém kruhu zužitkoval asistenci Ondřeje Němce.

"Nějaké góly jsem odtud dal, takže je to pro mě ideální," potěšilo Růžičku, že dostal možnost vyniknout v situacích, v kterých se prosazuje dlouhodobě v extralize. "V přesilovce má každý nějakou roli a bavili jsme se, že když budu mít šanci, tak to budu střílet. Ale když se tam něco otevře, tak to i rád nahraju."

Autor 203 branek z 521 extraligových zápasů přiznal, že před prvním duelem po návratu do národního týmu, navíc před domácím publikem, byl trošku nervózní. "Ale to jsem před každým zápasem. Kdybych nebyl, tak to není ono, ale prvním střídáním to ze mě spadlo, pak už zápas nabral obrátky. Čím víc zápas plynul, tím jsem se cítil lépe," uvedl Růžička.

Možnosti měl vyhlášený kanonýr už v prvních dvou třetinách. "V první mi to Petr Holík dal výborně a já jsem tam trefil gólmana nebo někoho. I od Ondry Němce jsem dostal ve druhé třetině dobrou křížnou přihrávku a nebylo to ono. Nakonec to tam padlo," doplnil Růžička.

Byl rád, že se zápas zlomil, protože se Češi dlouho nemohli proti Finům vůbec prosadit. "V prvních dvou třetinách to z naší strany nebylo ideální, ale ta třetí byla výborná. Trenér promíchal lajny. Dal nám nový impulz, zlepšili jsme pohyb. Když padne gól, pak hned druhý, tým to dostane na koně. A Finové pak trochu ubrali. Hrajete, co vám soupeř dovolí. Fini v první třetině hráli výborně," zhodnotil průběh Růžička.

Pochvaloval si kulisu, kterou 16.227 diváků v O2 areně vytvořilo. "Atmosféra byla neskutečná, chtěl bych divákům za to poděkovat. Myslím si, že oni nás pak hnali. Já osobně i kluci v týmu jsme si to užili hodně," dodal Růžička.