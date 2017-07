Bad Häring (Rakousko) - Jako nesmírně pozitivní hodnotí změny ve fotbalové Spartě její nejzkušenější hráč Tomáš Rosický. Klub je podle bývalého záložníka Arsenalu nyní více profesionální a oceňuje i práci italského kouče Andrey Stramaccioniho. Zároveň si však uvědomuje, že změn bylo hodně, a času na to, aby si na ně sparťané zvykli, je málo.

"Určitě je to nesmírně pozitivní změna, to je bez debat. Jiný způsob práce je, hlavně pro kluky, kteří nemají zkušenost ze zahraničí, nesmírně zajímavý. Ty změny - lepší profesionalita, organizace, komunikace - jsou vidět. Věci se mění," řekl Rosický v rozhovoru pro klubový web. "Posune to klub dál a některé problémy, které Sparta má, a bylo jich dost, se umažou," dodal.

Nechce srovnávat Spartu s velkoklubem, jako je Arsenal, kde deset let působil. "Finanční možnosti obou klubů jsou jinde a je nefér vůči Spartě to srovnávat. Zázemí a servis pro hráče jsou v Arsenalu na jiné úrovni. Sparta má skvělého majitele, který do ní pumpuje peníze, ale ty změny byly na čase. Změna ve vedení týmu bude velmi pozitivní pro vývoj celého klubu. Zatímco dříve byly odpovědi 'ale', dnes je to okamžitě 'ano'," uvedl.

Dobrý dojem na něj dělá trenér Stramaccioni. "Je to autorita, což je důležité. Je tu kouč s jinými ideami, obrovské osvěžení. Z pracovního hlediska dobře ví, co chce, a dokáže to vysvětlit. I když mluví anglicky. Pro mě to není problém a nezaznamenal jsem, že by byl pro kluky. Co se týče vysvětlování toho, co po nás chce, je velice srozumitelný. Důležité je, že to na nás nenaházel všechno najednou, to by bylo mnohem těžší. Jde bod po bodu. Ale zase je to delší proces. My čas nemáme, změn je strašně moc a i to nese svoje riziko," připustil Rosický.

"Máme z půlky jiný tým, to je obrovský zásah do mužstva. Není to jen o tom, co chce trenér hrát. Jsou tam i návaznosti hráč na hráče. Na to ten čas nemáme. Půjdeme do toho hned zostra, musíme vybojovat Evropskou ligu, ty nástrahy jsou obrovské. Protože změny se budou hodnotit podle toho, zda budou výsledky," dodal.

Oceňuje, jaké hráče Sparta i Slavia přivedly, protože by to mohlo pomoci zlepšit pro mezinárodní konfrontaci nedostatek českého fotbalu, kterým je ofenzivní kvalita.

"Největším problémem Sparty byla v minulé sezoně hra směrem dopředu. Co se týká defenzivy, kluci jsou schopni hrát velice slušně i takticky. To je ale problém celého českého fotbalu. Ten má problém s kreativitou a invencí. Liga vůbec není špatná, není to špatný produkt, který ale určité věci srážejí. Když se podíváte na individuální schopnosti hráčů, tak ty nestačí," uvedl Rosický.

Posun by měli přinést hráči jako Marc Janko a Tal Ben Chaim ve Spartě či Danny a Halil Altintop ve Slavii. "Marc je zkušený střelec, takových není nikdy dost. Co se týká hráčů ve Slavii, ani jednoho jsem strašně dlouho neviděl, ale všechny jejich posily znám. Danny se mi líbil roky zpátky, je to šikovný, zajímavý hráč. Jak na tom jsou, nevím. Ale beru to z té pozice, že díky těmto hráčům bude liga daleko zajímavější. Nic takového tady nikdy nebylo," řekl Rosický.

"Zatím z velkých klubů přicházeli do české ligy hlavně odchovanci, kteří se vraceli. Kluci, které teď koupila Slavie, sem nejdou kvůli tomu, že mají rádi Slavii, ale protože jsou zaplacení. Vidina Ligy mistrů je obrovská," dodal.

Právě lákadlo v podobě velké šance českého šampiona na přímý postup do Ligy mistrů dělá nadcházejí sezonu velmi zajímavou. "Hlavně kvůli tomu se otevřela stavidla Sparty a Slavie. Ta vize je tak velká, že do toho každý investuje. Ale nerad bych nezapomínal na Plzeň. Vrátil se trenér Vrba, to je další zajímavost. Navíc budou v nejlepší pozici, nebude se o nich mluvit, nedělali žádné investice jako Sparta a Slavie. Budou v nejlepší pozici třetího vzadu, který může být v klidu," míní Rosický.

Právě kvůli Lize mistrů se vrátil do Sparty, protože chce mateřskému klubu pomoci zpět do elitní soutěže. "Vracel jsem se, aby Sparta zase hrála Ligu mistrů. Já už ji hrát nemusím, už jsem se jí nahrál dost. Je to ale velká motivace," řekl Rosický, který se po opakovaných zraněních stále snaží vrátit na trávník. "Nerad prohrávám," dodal.