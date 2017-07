F. Lázně (Chebsko) - Fotbalisté Sparty mají za sebou první týden kondičního tréninku pod vedením italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Do podrobnějšího hodnocení nového kouče se obránce Michal Kadlec nechtěl pouštět, přiznal však, že příprava je zatím o úroveň výš, než kdy v českém fotbale zažil.

"Bylo to náročné, připomnělo mi to, jak se trénovalo dřív, kdy byl první týden bez balonu a jen se běhalo," řekl Kadlec na dnešním setkání s novináři v rámci soustředění ve Františkových Lázních. "Byly to kilometry a intervalové běhy, akorát jsme k tomu přidali crossfit, který jsem jednou zažil v Turecku, ale tady si nepamatuji, že bychom ho dělali," dodal.

Kromě Stramaccioniho do Sparty přišlo také několik zahraničních členů realizačního týmu a hráčské posily v čele s rakouským útočníkem Marcem Jankem. "Myslím, že něco takového by nenapadlo nikoho z nás, co tady sedíme," řekl ke změnám Kadlec.

"Ale proč ne? Je to změna, ještě nevíme jaká, ale vše nasvědčuje tomu, že to bude pozitivní a super. Pro mladší hráče je to navíc dobré proto, že nakouknou do toho, jak to funguje v zahraničí. Když vidíte přípravu a realizák, tak je to o level výš, než to dosud bylo v Česku," prohlásil.

Kadlec má za sebou působení v Leverkusenu a Fenerbahce, takže pro něj spolupráce se cizinci v týmu není problém. "Je to, jako bychom byli v zahraničním celku," uvedl. "Na tréninku se mluví anglicky, takže mladé kluky to třeba donutí naučit se angličtinu, která se jim bude hodit, kdyby šli hrát ven," dodal.

"Navíc je to fotbal. Nepíšeme slohy ani nám trenér nevysvětluje dějepis v angličtině," přidal dvaatřicetiletý Kadlec. "Člověk fotbalové pojmy zná a často jsou podobné i v češtině. Takže to není nic nového. Každý trenér má nějakou filozofii a tu se nám snaží nastínit. Na tom ale budeme víc pracovat až na dalším soustředění," prohlásil.