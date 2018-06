St. Pölten (Rakousko) - Po pěti vítězstvích z posledních šesti zápasů měl trenér Karel Jarolím dojem, že se hra české fotbalové reprezentace zlepšuje. Jenže dnešní porážka 0:4 v přípravě s Austrálií, která znamenala nejvyšší prohru v české historii, mu přichystala nemilé překvapení.

"Je mi hrozně. Je to pro mě ledová sprcha. Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale tenhle zápas mě z toho vyvedl," řekl Jarolím po utkání novinářům. "Přitom jsme nerozehráli zápas špatně a vytvořili jsme si slibné situace, které jsme však nedotáhli. Vlastně jsme pak inkasovali z první nebezpečné situace Australanů. A druhou půli jsme si dali tři góly sami. Lámalo se to v okamžiku, kdy jsme dostali druhý gól. Do té doby byla naše hra celkem kompaktní, pak už jen chaotická," uvedl.

Problémem byla slabá produktivita v útoku a velké chyby obránců. "Z řady situací jsme nedokázali skórovat. Je pak složité uspět, když inkasujete góly, jaké jsme dostali. Hráči na této úrovni by se takových chyb měli vyvarovat. Nepamatuji si, že bych zažil utkání, kdy by moji svěřenci vyrobili tolik fatálních individuálních chyb. A ještě byly téměř všechny potrestány góly. To jsem asi fakt nezažil," řekl jednašedesátiletý kouč.

Před prvním gólem ještě Australané českou defenzivu dobře vykombinovali. U druhého však Jakub Jugas "namazal" do běhu Andrewu Nabboutovi a třetí branka padla po brejku, který založil riskantní rozehrávkou druhý stoper Tomáš Kalas. Už v tu chvíli Jarolím na lavičce nadával, aniž by věděl, že padne gól.

"Štvalo mě už jenom to, že jsme se do takové akce pouštěli. Chceme hrát konstruktivně, nikoliv však na úkor rizika. To bylo nešťastné řešení," řekl český kouč. Čtvrtý gól byl vlastní po Jugasově teči.

I proto Jarolím připustil, že uvažuje o tom, že se vrátí ke hře na tři stopery. "S obranou se potýkáme celou dobu. Někdy je člověku vytýkáno, že hrajeme na tři stopery, ale pak je to podle mého do defenzivy pevnější."

Čechům ale úplně nevyšel ani záměr s vysunutým presinkem, kterým chtěli dostat účastníka blížícího se mistrovství světa pod tlak. "Viděli jsme jejich zápas v Norsku. Norové je dostupovali, vytvářeli na ně tlak a přinutili je k chybám. To se nám dařilo zpočátku taky, pak jsme ale Austrálii dopřáli prostor," líčil Jarolím. "Jde o to, aby všichni hráči byli v dobrém fyzickém rozpoložení. Někdo před tímhle srazem končil dříve, někdo později. Jiní měli vynucenou pauzu kvůli zdravotním potížím. V téhle fázi je to složitější," připustil.

Nechtěl spekulovat, zda se na českém výkonu projevilo, že hráči mají po těžké sezoně a těší se na dovolenou, zatímco Austrálii čeká vrchol sezony.

"Do hlav hráčů nevlezu. Ale snažili jsme se je připravit tak, aby to všichni brali se vší vážností. Věděli jsme, že toto jsou poslední dvě utkání před Ligou národů, na niž jsme se chtěli nachystat. Ale jak si to kdo nastaví v hlavě, to nemohu ovlivnit," řekl.

Ve středečním utkání s Nigérií očekává větší nasazení. "Zápas musíme brát jako generálku před Ligou národů. A podle toho utkání odehrát a náležitě k němu přistoupit," dodal Jarolím.