Brno - Slovenský brankář Patrik Rybár nezabránil 33 úspěšnými zákroky porážce hokejistů Hradce Králové v sobotním šestém semifinále na ledě Komety Brno 1:2 v prodloužení, po kterém po porážce 2:4 na zápasy ztratil Mountfield naději na postup do finále. Třiadvacetiletou předsezonní posilu z Piešťan vyřazení gólem v čase 77:19 hodně mrzelo, ale Východočeši se podle něj nemají po výkonech v play off za co stydět.

"Je to kruté, ale život jde dál. Zlatý gól přišel zničehonic. Bohužel, stalo se. Na druhou stranu nemáme být proč smutní, protože jsme to odehráli se ctí. Kometa má výborné mužstvo a my jsme jim byli vyrovnaným soupeřem celou sérii," řekl Rybár.

Při rozhodujícím okamžiku utkání vyrazil nastřelení Jozefa Kováčika ze středního pásma, ale obránce Martin Štajnoch ho po Rybárově zákroku odvrátil jen k Hynku Zohornovi. Ten najel mezi kruhy a prostřelil slovenského gólmana pod vyrážečku.

"Byl to takový náhodný gól. Kováčik to tam nastřelil od červené čáry, puk plachtil, já jsem se to snažil vyrazit co nejvíc do rohu, ale nepovedlo se to. Odrazilo se to k obráncům a pak se tam nejlépe zorientoval hráč Komety. Samozřejmě to mrzí, chtěl jsem to chytit, ale stalo se," litoval Rybár, že se mu nepodařilo nějakým způsobem rozhodující situaci zabránit.

Hradec Králové v Brně v bitvě o odvrácení vyřazení a pondělní domácí sedmý zápas vedl od šesté minuty po brance Andrise Džerinše. Kometa vyrovnala ve 44. minutě v přesilové hře, kdy se u pravé tyče prosadil volný Vojtěch Němec. "Pochytal jsem nějaké šance, ale bohužel tam pak ten gól v přesilovce padl," uvedl Rybár.

Přitom podle něj měl Mountfield k úspěchu v zápase blízko. "Na to, že jsme hráli na Kometě, tak jsme hráli opravdu dobře. Dokázali jsme se udržet často v útočném pásmu a byli jsme aktivnější než v minulých zápasech. Měli jsme další šance, ale buď to nějak skočilo, nebo to Marek Čiliak vychytal. Takže smůla. Ale takový je sport a my se nemůžeme vymlouvat. Prostě jsme prohráli," doplnil Rybár, který celkově sezonu hodnotí pozitivně.

"Začátek byl takový pomalejší, ale pak se nám podařilo vyhrávat a dostali jsme se do první šestky. Tam jsme se udrželi. Byly tam nějaké výkyvy, ale bylo to kvůli tomu, že tam byla únava, jeli jsme na Spengler Cup a není jednoduché hrát tolik zápasů v kuse," zhodnotil čtvrté místo po základní části a připomněl prosincový start na prestižním turnaji v Davosu.

Z osobního hlediska prožil také vydařený ročník a dostal se na pozici jedničky před Ondřeje Kacetla. "Dostal jsem šanci jít do brány a využil jsem ji a sezonu jsem dochytal. Mužstvo, trenéři i vedení mi věřili. Jsem za to vděčný a rád bych na to navázal i v příští sezoně," podotkl syn gólmana Pavola Rybára, bývalého slovenského reprezentanta.

Rodák ze Skalice si v Hradci Králové užívá i podpory fanoušků. "Jsou to úžasní lidi a obdivuju je. Podporovali nás a drželi nad vodou, i když se nám nedařilo. Za to jim patří obrovský dík. Jsem strašně rád, že máme takové fanoušky," dodal Rybár.