Třinec (Frýdecko-Místecko) - I když nebodoval, třinecký hokejista Martin Adamský si oslavu svého 800. extraligového zápasu mohl docela užít. Třinec porazil Mladou Boleslav po nemastném neslaném začátku hladce 5:1 a připsal si čtvrté vítězství po sobě.

Šestatřicetiletý útočník si pokořené mety osmi stovek utkání v nejvyšší soutěži považuje. "Potěšilo mě to, je to jeden z milníků v kariéře. Jsem rád, že jsem na ni dosáhl. Doufám, že ještě nějaký ten zápas přidám. Ty kulaté zápasy si nepamatuji, ale doufám, že tenhle se mi do paměti zaryje," řekl Adamský, který v extralize hrál jen za dva kluby - Třinec a Plzeň.

Že jubileum nebral na lehkou váhu, dokázal i speciální motivací pro spoluhráče. "Klukům jsem vypsal prémie, že když vyhrajeme, tak budou dostatečně odměněni. I já jsem se dostal do nějakých šancí, ale jsem opravdu rád hlavně za to, že jsme vyhráli a byla to vítězná oslava," řekl Adamský.

Slavit gólově přitom mohl. V 19. minutě na něj zívala skoro prázdná branka Mladé Boleslavi, ale třinecký útočník těsně minul. "Přece jen bych se v takových pozicích neměl mýlit. Ale bohužel, i profesionál se někdy takhle zmýlí," sypal si popel na hlavu Adamský.

Připustil, že vysoká porážka byla pro soupeře trochu nespravedlivá. "Výsledek neodpovídá výkonům týmů na ledě, ale na to se historie neptá. Bereme tři body a jsme rádi," řekl rodák ze Studénky.

V klíčových fázích zápasu podle něj Třinec podržel gólman Šimon Hrubec. Na mysli měl zejména dva sólové nájezdy Jakuba Orsavy v prostřední části hry. "To bylo strašně rozhodující. Dotáhli by se. Musím ještě poděkovat Šimonovi, že to vychytal. Oni měli šance, ale ustáli jsme to," oddechl si Adamský.

Podle Adamského si Třinec musí cenit bodů i kvůli náročnému lednovému programu, v němž extraligu střídá s Ligou mistrů. "Program máme těžký celý měsíc. Musíme to zvládnout co nejlépe, abychom si podrželi nějaké postavení a náskok v tabulce, postoupili do finále Ligy mistrů. Pak v únoru v pauze bude čas si odpočinout a připravit na play off," dodal Adamský.