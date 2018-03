Praha - Poprvé v historii samostatného ligového derby dokázal jeden z týmů smazat tříbrankové manko, a proto bral slávistický fotbalista Milan Škoda remízu 3:3 na Spartě jako malé vítězství. Za první poločas, který červenobílí prohráli 0:3, se ale fanouškům omluvil.

"První poločas byl hrozný, to byla velká bída. Za to se musíme omluvit všem fanouškům i těm, co se o nás starají. Druhý poločas už jsme zvládli dobře, hráli jsme, co jsme chtěli hrát od začátku. Šli jsme si za tím vyrovnáním a nakonec to fakt bylo jako vítězství. V derby stáhnout 0:3, to je neskutečné," řekl Škoda novinářům.

Výkon v první půli si nedovedl vysvětlit. "Bylo to špatné. Byli jsme všude pozdě, blbě jsme rozehrávali, blbě jsme napadali, všechno špatně. Do toho jsme si dali snad tři vlastní góly. Takže to jsem prostě nepochopil," uvedl Škoda.

"Dostali jsme v šatně slušný céres. Trenér začal klidně, ale pak už mu ani nestačily hlasivky. Říkali jsme si ale, že musíme hlavně dát gól, a pak už se může stát cokoliv," uvedl Škoda.

Jeho celek nečekaně smazal ztrátu třemi góly od 70. minuty. Nejprve se trefil Miroslav Stoch, poté Simon Deli a v páté minutě nastavení Škoda z penalty, o které rozhodl sudí Pavel Královec až po přezkoumání faulu Lukáše Štetiny na Stanislava Tecla na videu.

"V první chvíli jsem byl samozřejmě šťastný, že ji kopeme, ale pak jsem si to celé uvědomil. Bylo to prostě šílené. Se Spartou jsem už jednou v 90. minutě penaltu kopal a tohle byla dřív moje noční můra, jít kopat v 90. minutě v takhle důležitém zápase. Naštěstí jsem to ale nějak zvládl," oddychl si slávistický kapitán.

Věřil, že rozhodčí se k penaltovému zákroku po přerušení hry vrátí. "U toho videa byl už několikrát, takže kdyby se nepodíval zrovna na tuhle situaci, tak by mi to přišlo divné. Sparta šla do brejku a pak najednou rozhodčí řekl, že se jde kouknout. Myslel jsem, že to udělá hned. Nevím, co by se dělo, kdyby třeba Sparta dala gól," přemítal reprezentační útočník.

Video v derby hned čtyřikrát změnilo původní verdikt hlavního rozhodčího, což je český rekord. "V některých situacích to bylo samozřejmě dobře, byla proti nám ruka, na videu bylo vidět, že byla mimo vápno. To je hrozně těžké posoudit. Ale byly tam i góly po střele a někdo stínil gólmanovi, tak to je jako postavení v brankovišti v hokeji. To mi přijde jako nesmysl. Některé ty situace by neměly být takhle přitažené za vlasy," mínil Škoda.

Zápas odehrál navzdory zranění z minulého zápasu, v němž mu při oslavě gólu s fanoušky spadl na nohu reklamní panel. "Nebyl jsem na tom úplně dobře, začal jsem trénovat trošku ve čtvrtek a ještě v pátek jsem si trošku obnovil natažené vazy v kotníku, takže to není ideální. Ale mám to zatejpované a zvládl jsem to," dodal.