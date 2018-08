Praha - Kapitán Sparty Josef Šural po dnešní remíze 2:2 s ligovým nováčkem z Příbrami litoval promarněné šance dostat se na první místo tabulky, kde s letenským celkem ještě nikdy nebyl. Podle osmadvacetiletého fotbalisty jde o zbytečnou ztrátu, protože letenský celek měl zápas proti oslabenému soupeři vyhrát alespoň o dvě branky.

"Je to ztráta dvou bodů," řekl Šural po první bodové ztrátě Sparty v sezoně. "Takový zápasy si musíme pohlídat s přehledem a vzhledem k průběhu hry vyhrát minimálně o dvě branky," přidal.

Remíza připravila Spartu o první místo, na kterém byla naposledy před dvěma lety. "Na tabulku se kouká blbě, protože jsem chtěl být první. Co jsem ve Spartě, tak jsem nikdy první nebyl a hrozně jsem si to dneska přál. Říkal jsem to před zápasem i klukům, ale zase se to nepovedlo. Nevím, kdy se tam posunu," dodal.

Šural k remíze přispěl několika zahozenými šancemi i jedním sporným momentem, když po souboji upadl ve vápně, ale rozhodčí penaltu nenařídil a Sparta dostala z protiútoku první gól. "Nadvakrát jsem se před obránce natlačil a oni mě okopávali zezadu," popsal Šural.

"Pak mi brnknul o patu a já upadl. Nebyl to žádný teatrální pád, normálně jsem spadl břichem na balon. Neříkám, že byla, možná mohl, nemusel (ji písknout). Kdyby byl normální, tak to pískne, jde se podívat na video a ne, že z toho dostaneme za deset sekund gól," prohlásil.