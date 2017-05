Paříž - Hokejový útočník Jan Kovář patří mezi největší hvězdy Kontinentální ligy. Ve čtvrtek povede českou reprezentaci jako první centr proti Rusku ve čtvrtfinále mistrovství světa v Paříži a věří, že s národním týmem dokáže silného soupeře vyřadit.

"Je na čase je porazit," řekl Kovář, který působí v Magnitogorsku a v této sezoně byl nejproduktivnějším hráčem play off KHL. "Nečeká nás nic lehkého. Mají v týmu řadu hvězd, jako jsou Kuzněcov, Kučerov, a jsou teď hodně silní. Za poslední tři roky, co je vede trenér Znarok, tak mají vždy medaili. Celým turnajem prošli dobře, až na poslední zápas," uvedl sedmadvacetiletý útočník a poukázal na ruskou prohru 3:5 s USA.

Český tým v úterý nezvládl duel se Švýcarskem, po špatném výkonu prohrál 1:3 a v tabulce skupiny klesl na třetí místo. "Třeba nám to pomůže. Může se stát, že jsme si sedli na pr..., jak se říká, a začneme dělat detaily, které chceme, a uvědomíme si, že nemůžeme hrát tak, jak jsme hráli," přiznal Kovář.

Odchovanec Písku si uvědomuje specifičnost čtvrtfinále. "Je to jeden zápas, stát se může cokoliv. Třeba Rusům nepůjde přesilovka a nám ano. Uvidíme, jak se kdo vyspí," uvažoval Kovář.

"Čím déle bude nerozhodný stav, tím větší šanci budeme mít. Nesmíme jim dávat prostor, být u nich a nebát se jich. Musíme být sebevědomí, věřit si na ně a být silní na puku. Když budeme hrát s pukem, mohou být vykolejení," nastínil možný recept na úspěch. Zároveň ale Češi musejí zvládnout vstup do utkání, což se jim na mistrovství pravidelně nedaří.

Kovář se pro čtvrtfinále posune do prvního útoku k Jakubu Voráčkovi a Vladimíru Sobotkovi a uvědomuje si, že právě oni by měli český tým táhnout. "Bude na nás, abychom přinesli týmu něco navíc. Abychom byli nějaké plus, které to může rozhodnout," řekl dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru pro nejlepší tým play off KHL.

Změny v sestavě bere jako realitu, za kterou může i svými výkony. "Kdybychom odehráli předešlé zápasy skvěle, tak by se nic neprohazovalo. Ve hře pět na pět nám to ale moc nešlo, nedávali jsme góly, tak trenéři udělali změny. Třeba to bude dobré," řekl Kovář, pro kterého mohl mít zápas i speciální náboj v podobě souboje se Sergejem Mozjakinem.

Kapitán Magnitogorsku a jeho dvorní spoluhráč v elitní formaci Metallurgu, jenž měl 'céčko' i v ruské reprezentaci, však po zranění již z MS odjel domů. "Psal mi, že si myslí, že to pro nás skončí, tak jsem mu odepsal, že se plete. Že to končí pro ně," dodal Kovář.