Praha - Jasným favoritem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny je podle bookmakerů v současné době hnutí ANO s kurzem 1,1:1. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Následují ČSSD (7:1 až 9:1) a KSČM (23:1 až 27:1). Hnutí ANO věří také většina sázkařů. Jejich zájem je podobný jako u sázek na prezidentské volby, celkové náběry mírně přesáhly deset milionů korun. Oblíbené jsou sázky na procentuální zisky jednotlivých stran.

"Naše náběry se blíží sedmi milionům korun. Nejvíc lidí si vsadilo na to, že volby vyhraje ANO. Na tuto možnost se sází řádově víc peněz než na ostatní. Druhou nejpopulárnější sázkovou příležitostí je s velkým odstupem naopak sázka, že ANO volby nevyhraje. Při kurzu 6:1 to sázkaři považují za zajímavou možnost," uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor. Populární jsou podle něj rovněž sázky na to, že ANO dostane více než 27 procent hlasů, nebo že ČSSD neobdrží více než 18 procent. "Nejmenší zájem mají sázkaři o to, že Zelení překročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny," doplnil Sochor.

Ve Fortuně je zájem ve srovnání s prezidentskými volbami přibližně poloviční, podle mluvčího Petra Šraina sázky zatím dosáhly asi dvou milionů korun. "Zájem sázkařů bude gradovat spolu se zveřejňováním kandidátek, programů nebo vrcholícími kampaněmi. Celkově by se sázky na sněmovní volby mohly ve Fortuně pohybovat kolem 20 milionů korun. Z pohledu celkového vítěze mají volby až příliš silného favorita. Na tiketech se vedle celkového vítězství ANO objevuje sázka na to, že toto hnutí pokoří 27 procent," uvedl Šrain.

Chance přijala sázky přes milion korun. Více než polovina z nich šla na výhru ANO. "Zbytek sázek je velmi roztříštěný. Zatím ani jeden ze sázkařů nevěří, že by se přes pětiprocentní hranici dostaly Strana zelených nebo Úsvit-Národní koalice," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Pokud jde o procentuální zisky jednotlivých stran, bookmakeři věří, že ANO získá přes 27 procent hlasů (1,45:1 až 1,47:1), ČSSD podle nich téměř jistě nepřekročí 18 procent (1,15:1). U KSČM stanovili hranici 13 procent, šance na její překročení je ohodnocena kurzy 1,85 až 1,95:1. Koalice KDU-ČSL a STAN potřebných deset procent spíše získá (1,65:1 až 1,7:1). Velkou šanci na vstup do Sněmovny dávají bookmakeři SPD (1,3:1), poměrně slušnou naději mají podle nich i Piráti (1,9:1). Naopak Realisté (2,9:1 až 3,2:1), Zelení (5,75:1), Svobodní (8:1) nebo Úsvit-Národní koalice (10:1) podle bookmakerů budou muset počkat do příštích voleb.

V prezidentských volbách už bookmakeři Tipsportu favorizují akademika Jiřího Drahoše (2:1) před současným prezidentem Milošem Zemanem (2,6:1). "Jeho kurz nyní padá, což ale někteří sázkaři vidí jako další příležitost," doplnil Sochor. U Fortuny těsně vede Zeman (2,2:1), Drahoš má kurz 2,3:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října, prezidentské jsou naplánovány na leden 2018.

Kurzy na volby do Poslanecké sněmovny:

Příležitost Tipsport Fortuna Vyhraje ANO 1,1:1 1,1:1 Nevyhraje ANO 6:1 6:1 Vyhraje ČSSD 9:1 7:1 Vyhraje KSČM 27:1 23:1 Vyhraje ODS 50:1 50:1 Vyhraje KDU-ČSL+STAN 70:1 60:1 Vyhraje TOP 09 100:1 125:1 Vyhraje SPD - 130:1 Vyhrají Piráti - 600:1 Vyhrají Zelení - 700:1 Vyhrají Svobodní - 700:1 ANO získá 0 - 26,99 procenta 2,6:1 2,42:1 ANO získá více než 27 procent 1,45:1 1,47:1 ČSSD získá 0 - 17,99 procenta 1,15:1 - ČSSD získá více než 18 procent 4,6:1 - KSČM získá 0 - 12,99 procenta 1,85:1 1,75:1 KSČM získá více než 13 procent 1,85:1 1,95:1