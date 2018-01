Liberec - Útočník Lukáš Jašek svou druhou trefou v tomto ročníku Ligy mistrů zajistil Liberci v úvodním duelu semifinále proti Växjö remízu 1:1 a zvýšil šance Bílých Tygrů na postup do finále. Dvacetiletý útočník se zlepšil už na sedm bodů v jedenácti duelech LM a potvrdil, že se mu v evropské soutěži daří více než v extralize.

"Nevím, čím to je, ale Liga mistrů se mi hraje lépe. Sám si to nedokážu úplně dobře vysvětlit. Možná je to tím, že hrajeme celkově uvolněněji, přece jenom na nás není takový tlak jako v extralize. Jsem tedy moc rád, že nám moje branka pomohla k dobrému výsledku," řekl novinářům Jašek, který je v Lize mistrů druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Martinem Bakošem.

Jaškova chvíle přišla ve 47. minutě, kdy po krásném pasu Dominika Lakatoše vyrovnal zblízka do prázdné branky na 1:1. "Během komerční pauzy jsme se domluvili, že něco podobného zkusíme. Dominik Lakatoš to udělal parádně, dokázal kotouč přihrát napříč brankovištěm a přede mnou už byla pouze odkrytá branka. Já už jsem pak nad ničím nepřemýšlel, zavřel oči a napálil puk do branky," vylíčil bývalý mládežnický reprezentant.

Bílí Tygři narazili v semifinále na starého známého soupeře, jelikož s Växjö se utkali již v základní skupině. Podle Jaška se oba týmy neměly čím překvapit. "Měli jsme dostatek informací a materiálu na videu. Soupeř opět prokázal velkou kvalitu a předvedl dobrý výkon, my jsme to však očekávali a byli na zápas dobře připraveni," podotkl Jašek.

"Hráli klasický švédský hokej, jsou rychlí a šikovní na puku a dobře brání. Celkově to byl velmi náročný zápas, troufnu si však říct, že jsme byli o kousek lepším týmem a měli dnešní zápas vyhrát," uvedl třinecký odchovanec, který v tomto ročníku extraligy nasbíral ve 33 duelech devět bodů a vstřelil tři góly.

I Liberec opět potvrdil, že se mu na rozdíl od domácí soutěže v Lize mistrů daří. O lepší výsledek připravily Bílé Tygry i dvě nevyužité přesilovky pět na tři. "Soupeř dobře bránil střední pásmo, hodně couval a nutil nás nahazovat kotouče. I tak jsme ale šance měli a škoda, že jsme jednu z přesilovek nedokázali využít. Pokud bychom některou proměnili, asi bychom zápas vyhráli," litoval promarněných příležitostí Jašek.

I přesto však Liberečtí poletí do Švédska k odvetnému utkání ve velmi dobré pozici a s jasným cílem poprat se o finále. "Výsledek do odvety je to dobrý, ale my jsme chtěli samozřejmě zvítězit, tudíž nemůžeme být úplně spokojení. Do Švédska však jedeme s jasným cílem vyhrát. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili do finále," dodal Jašek.