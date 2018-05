Kodaň - Poprvé na velkém mezinárodním turnaji se postaví český hokejový útočník Dmitrij Jaškin proti týmu ze své rodné země Ruska. Proti sborné už se představil dvakrát v přípravě na Světový pohár v roce 2016 i před necelými dvěma týdny na Švédských hrách ve Stockholmu, ale teď se těší na prestižnější bitvu na mistrovství světa v Kodani.

"Je to těžké. Jsou to smíšené pocity. Když člověk prožije celý život v Česku, tak je zvyklý na tu kulturu, ale přece jenom doma se mluví rusky, rodiče se snaží ruštinu udržovat. Vždycky budu Rus, nikoho v rodině z Česka nemám, všichni jsou Rusové, ale reprezentuju Česko a jsem za to rád," řekl Jaškin novinářům.

Syn bývalého obránce Vsetína Alexeje Jaškina nikdy nepřemýšlel o tom, že by reprezentoval Rusko. "Asi o mně nikdo nevěděl. V sedmnácti jsem dostal české občanství, bylo před Memoriálem Ivana Hlinky, to byl můj první turnaj, na kterém jsem byl. Tím občanství se to vyřešilo," prohlásil Jaškin.

Narodil se v Omsku, ale vyrůstal v Česku, takže měl jasno. "Bylo by to divné, když jsem od školky chodil v Česku a mluvil česky a chápal českou kulturu trošku víc než ruskou, abych se hnal do Ruska, kde nikoho neznám. Myslím, že to dopadlo tak, jak mělo," podotkl pětadvacetiletý útočník St. Louis, který v extralize hrál za Slavii.

Účastník Světového poháru z roku 2016 je na mistrovství světa poprvé a bere na něm každý zápas jako výjimečný. "Každý zápas je trošku o něčem jiném. Přijde mi ale, že každý zápas je tady trochu specifický, přece jen je to mistrovství světa. Atmosféra na něm je úžasná," prohlásil Jaškin.

Sbornou viděl v Kodani v části utkání proti Bělorusku. "Byl jsem se na ně podívat v pondělí na dvě třetiny. Za posledních pár roků na své hře nic nezměnili, ani k tomu nemají důvod. Všichni Rusové jsou hrozně šikovní a rychlí hráči. Musíme se na ně připravit, hrát zodpovědně odzadu a bojovat o každý puk," uvedl Jaškin.

V Rusku tráví Jaškin hodně času přes léto. "Mám ruskou manželku a té se v Moskvě líbí víc než v Praze. Má tam totiž víc možností, co dělat. Trávím tam relativně hodně času. V Moskvě mám super trenéra. Minulý rok jsme ale podnikli rodinný výlet do Krasnojarsku a pak jsme byli i v Omsku. Hezky jsme si to projeli," líčil Jaškin. Při letním tréninku se potkává i s některými ruskými reprezentanty.

Jaký jazykem se s nimi bude hecovat při zápase, zatím netuší. "Mně se totiž ruština s angličtinou a češtinou poslední dobou pletou. Teď je pro mě už přirozenější angličtina, když jí mluvím celý rok. Česky v Americe moc nemluvím, i když poslední rok se to trochu zlepšilo, když se do St. Louis vrátil Vláďa Sobotka," dodal Jaškin.