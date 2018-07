Ilustrační foto - Dmitrij Jaškin ze St. Louis Blues oslavuje svůj gól v 5. utkání 2. kola play off NHL St. Louis - Nashville.

Ilustrační foto - Dmitrij Jaškin ze St. Louis Blues oslavuje svůj gól v 5. utkání 2. kola play off NHL St. Louis - Nashville. ČTK/AP/Jeff Roberson

New York - Trio českých hokejistů - útočníci Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Nosek z Vegas a brankář David Rittich z Calgary - zvolilo pro řešení nové smlouvy v NHL arbitráž. Celkem se pro tuto možnost rozhodlo 44 hráčů a je mezi nimi například i Noskův klubový spoluhráč William Karlsson, který byl se 43 brankami třetím nejlepším střelcem uplynulé sezony.

Rozhodnout se pro řešení nového kontraktu pomocí nezávislého soudu měli možnost někteří chránění volní hráči do čtvrtka do 23:00 SELČ. Slyšení budou probíhat od 20. července do 4. srpna. Většinou ale obě strany najdou shodu ještě před arbitráží.

Loni se pro ni rozhodlo 30 hokejistů a 29 z nich se domluvilo ještě před jejím začátkem. Arbitráž tak rozhodovala jen o kontraktu obránce Natea Schmidta z Vegas. Ve čtvrtek hned ubyl ze seznamu obránce Trevor van Riemsdyk, který se domluvil s Carolinou.

Pětadvacetiletému Jaškinovi skončil se St. Louis dvouletý kontrakt s ročním příjem rovný milion dolarů. V uplynulé sezoně NHL si připsal v 76 zápasech 17 bodů za šest branek a 11 asistencí. Představil se v dresu české reprezentace na mistrovství světa v Dánsku a v osmi duelech zaznamenal sedm bodů za čtyři trefy a tři přihrávky.

Jaškin, jehož Blues draftovali v roce 2011 ve druhém kole na 41. místě, má na kontě v NHL celkem 266 zápasů a 61 bodů (25+36). Ve 14 utkáních play off vstřelil dva góly a na dva přihrál.

Stejně starého Noska, jemuž nyní vypršela dvouletá dvoucestná smlouva s příjem 612.500 dolarů, si vybralo Vegas loni v červnu v rozšiřovacím draftu z Detroitu. V dresu Golden Knights dostal Nosek ve své čtvrté sezoně v zámoří po příchodu z Pardubic poprvé plnohodnotnou šanci.

V 67 duelech základní části nasbíral 15 bodů za sedm gólů a osm přihrávek. V 17 duelech play off, v němž Vegas prohrálo až ve finále s Washingtonem, si připsal šest bodů (4+2). Předtím za Detroit sehrál v NHL 17 utkání a vstřelil jeden gól. Převážně působil na farmě v Grand Rapids v AHL, kde loni získal Calder Cup.

Rovněž pětadvacetiletému Rittichovi skončil roční dvoucestný kontrakt na 725 tisíc dolarů. V uplynulém ročníku odchytal v NHL 21 zápasů s průměrem 2,92 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,4 procenta.

Stejně jako Jaškin se představil na šampionátu v Dánsku, kde měl ve třech duelech průměr 1,98, úspěšnost 90 procent a jednou udržel čisté konto. Do Calgary odešel Rittich z Mladé Boleslavi předloni a v sezoně 2016/17 dostal šanci v NHL jen na 20 minut posledního duelu sezony a z deseti střel jednou inkasoval.

Na arbitráž se obrátila vedle Karlssona další zajímavá jména. Jsou mezi nimi letošní finalista na Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře Connor Hellebuyck i obránce Jacob Trouba z Winnipegu, centr Elias Lindholm z Calgary, bek Matt Dumba s útočníkem Jasonem Zuckerem z Minnesoty, další forvardi Brock Nelson z New York Islanders, Mark Stone z Ottawy a Kevin Hayes, Ryan Spooner, Jimmy Vesey a zadák Brady Skjei z NY Rangers.