Kladno - Dlouholetý pracovník organizace Hlas mučedníků Petr Jašek, který strávil 14,5 měsíce v súdánských věznicích, předpokládá, že se i po této trpké zkušenosti do Afriky vrátí. Jeho další cesta by mohla vést do Nigérie, kde jsou každý den pronásledováni, mučeni a zabíjeni křesťané. Jašek to řekl ČTK při dnešním setkání se členy církve bratrské v kladenském Domě techniky. Besedu si nenechaly ujít davy lidí, z nichž někteří se nevešli do sálu a poslouchali jeho vyprávění na chodbě.

"Do Afriky určitě jezdit budu, protože ji mám na starosti pro tu naši organizaci. A z toho důvodu to je víceméně otázka času, kdy se tam vrátím. Budu mít teď nějakou dobu na takovou delší dovolenou na rekonvalescenci, ale budu už v kontaktu se svými spolupracovníky a těším se zase na tu práci," uvedl Jašek, který se před několika dny vrátil do vlasti v doprovodu ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Súdánské úřady ho vinily z protistátní činnosti včetně špionáže. Zadržen byl předloni, když byl podle české diplomacie na misionářské výpravě s cílem pomáhat místním křesťanům. On sám se prý ale za křesťanského misionáře nepovažuje, v Súdánu byl mimo jiné dokumentovat špatnou situaci tamních křesťanů a demolice křesťanských kostelů.

Podle české diplomacie bylo odsouzení českého občana neodůvodněné. Soud mu vyměřil dvě desítky let ve vězení, nakonec mu údajně udělil milost súdánský prezident a nařídil jeho propuštění. Jašek tomu ale moc nevěří. "Já osobně pochybuji, zda prezident vůbec něco podepisoval," uvedl s poukazem na to, že v Súdánu se vše odehrává pod taktovkou tajné služby.

Nejhorší situace na africkém kontinentě je nyní podle Jaška na severu Nigérie, kde jsou křesťané každý den pronásledováni, mučeni, zabíjeni a vyháněni ze svých domovů. "Tam určitě bude mířit moje první cesta," předpokládá. Na dotaz, zda by se po poslední zkušenosti vrátil i do Súdánu, uvedl, že pokud by to bylo možné a nutné, tak určitě ano. "Ale vzhledem k tomu, že jsem byl ze země vyhoštěn - aspoň tak mi to bylo prezentováno, tak pochybuji, že bych dostal opět vízum," podotkl. Za nereálné by to považoval i za současné vlády prezidenta Umara Bašíra.

Jašek v súdánských vězeních zažil i bití od spoluvězňů z řad islamistů, z nichž jeden údajně patřil k ochrance Usámy bin Ládina. Celkem prošel pěti súdánskými věznicemi. V rozhovoru s ČTK řekl, že islamisté se snaží cíleně dostat do Evropy a využívají při tom uprchlické vlny. "Oni to skutečně dělají plánovitě. Byl jsem na cele s jedním člověkem, který pašuje zbraně do Evropy, a on se chlubil tím, za jak málo peněz je koupí v jižním Súdánu a než to dojde třeba do Velké Británie, tak už se to z nějakých 150 až 200 dolarů vyšplhá na 5000 liber. Takže je to zároveň obrovský byznys, podílí se na něm mnoho lidí a je to cílený útok na naše evropské hodnoty," uzavřel Jašek.