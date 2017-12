Praha - První hattrickem v extraligové kariéře zařídil útočník Richard Jarůšek výhru hokejistů Sparty nad Libercem 3:0. Šestadvacetiletý účastník loňského mistrovství světa v Moskvě přišel do Sparty v polovině listopadu z Hradce Králové a stihl ve 12 zápasech už devět branek.

"Užívám si to samozřejmě víc, než kdybych ty góly nedával. Dostávám tady ve Spartě příležitost a snažím se to splácet těmi góly, protože kvůli tomu mě sem brali. Zatím se to daří, tak doufám, že jsou spokojení stejně jako já i vedení a trenéři," řekl novinářům Jarůšek.

Jarůšek se nejdříve trefil na konci první třetiny v přesilové hře z dorážky do odkryté branky, ve druhé části se prosadil po rychlém protiútoku bekhendovým pokusem a v závěrečném dějství překonal Romana Willa nadvakrát a opět bekhendem.

"Naposledy jsem dal hattrick v EBEL za Znojmo," připomněl své působení před příchodem do Mladé Boleslavi v průběhu sezony 2013/14. Puk si schová na památku. "Dostal jsem ho. Pecháček (Lukáš Pech) se ptal, jestli ho chci. Řekl jsem, že samozřejmě chci."

V Hradci se ve 20 duelech v úvodu sezony trefil jen pětkrát, teď získal velké sebevědomí. "Ale já jdu do zápasu především s tím, abych něco nepokazil a hrál bezpečně dozadu. Pak se ty šance otevírají, protože když já pomůžu týmu, tak tým pomůže mně," podotkl Jarůšek.

Po rekordní návštěvě sezony 16.343 diváků v pátek proti Kometě Brno (3:2) dnes zavítalo do O2 arény 10.513 příznivců. "Určitě je to lepší, než kdyby přišly dva tisíce lidí. Jsou tady výborní fanoušci a je to šestý hráč. Musíme jim dát důvod k tomu, aby fandili. Když se nedařilo, tak je samozřejmé, že nám nebudou fandit. Doufám, že jsme se nastartovali a bude se nám dařit," doplnil Jarůšek.

Byl také rád, že se podařilo Samimu Aittokalliovi udržet nulu. "Pro gólmana je to hodně důležité. Měl tam klíčové zákroky. Teď přišel Ján Laco, máme dva kvalitní gólmany, co více si přát," podotkl Jarůšek.

Sparta se díky výhře posunula na sedmé místo, ale ráda by se pohybovala v klidnějších vodách. Jarůšek prý na tabulku nekouká. "Jediné, co vím, že musíme sbírat co nejvíce bodů, protože nejsme tam, kde bychom chtěli být. Jdu do každého zápasu s tím, že musíme sbírat body," dodal Jarůšek.