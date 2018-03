Lipsko - Český spisovatel Jaroslav Rudiš dnes v Lipsku obdržel prestižní Cenu literárních domů. Pořadatelé ocenili mimo jiné jeho různorodé literární dílo a schopnost pracovat s literaturou v odlišných formách. Ocenění literárních domů, které působí v Německu, Rakousku a Švýcarsku, je spojené s odměnou 15.000 eur (381.000 korun).

"Jaroslav Rudiš s ironií a jemným citem pro každodenní starosti lidí vykresluje ve svých textech společnost s pomocí svérázných postav, které jsou často obětí tragikomických událostí," uvedli pořadatelé na adresu autora Nebe pod Berlínem, Grandhotelu nebo Národní třídy. "A tak jsou jeho knihy cool, vtipné, kritické, politické, poetické... krátce: literární rock'n'roll."

Pětačtyřicetiletý spisovatel, scénárista a dramatik cenu považuje za nejvýznamnější, kterou kdy dostal. "Že tu cenu dostávám, to je pro mě opravdu skvělý a děkuju pořadatelům, že to dali taky českýmu spisovateli, protože většinou se to dává autorům, který primárně píšou německy. Já sice německy taky píšu, ale hlavním jazykem je čeština, pořád," řekl dnes ČTK Rudiš, který střídavě žije v Německu a v Česku.

Jak v české, tak německé kultuře je podle něj mnohem více toho, co obě spojuje, než rozděluje. "A myslím si, že i ten jazyk, ta němčina patří k té češtině nějakým způsobem, že to jsou jazyky mnohem bližší, než si myslíme. Že to jsou vlastně takové bratrské jazyky," míní spisovatel, který se podílel i na komiksové trilogii a filmu Alois Nebel a s Jaromírem Švejdíkem (Jaromír 99) založil skupinu Kafka Band.

Právě s ní dnes v Lipsku zahraje. "Já mám radost, že to tady oslavíme společně. A já říkám společně, protože tu cenu sice dostávám já, ale myslím si, že patří spoustě dalším lidem, se kterými spolupracuju a se kterými propojujeme literaturu třeba s hudbou," poznamenal.

V příštích dnech a týdnech turnovského rodáka čeká turné po literárních domech německy mluvících zemí, kde bude představovat své dílo. "Mě těší, že mám v Německu a v Rakousku čtenáře. Myslím, že česká literatura nebo česká kultura se potřebují dostat ven z té země," míní autor, který v minulosti získal třeba Cenu Jiřího Ortena nebo čtenářskou cenu Magnesia Litera.