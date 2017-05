Praha - Jaromír Nohavica se po čtyřech letech vrátí do pražské O2 areny. Populární písničkář tam vystoupí letos 19. října a spolu s ním zahrají stálí členové jeho doprovodu - polský akordeonista Robert Kusmierski a bubeník Pavel Planka. ČTK o tom za pořadatele informoval Radek Stavěl. Zpěvák, hudebník, skladatel a překladatel Nohavica byl prvním českým interpretem, který dokázal jednu z největších multifunkčních hal v Evropě vyprodat dvakrát za sebou. Nabídl dva rozdílné koncerty, první s Janáčkovou filharmonií Ostrava a druhý s kytarou a heligonkou.

"Na týden přesně po čtyřech letech vystoupím v O2 areně. V prostoru pro mou hudbu neobvyklém a nezapomenutelném," uvedl Nohavica. "A platí to samé, co jsem řekl loni v Londýně: Co můžu chtít víc?! Zahraju si na krásném místě před krásným publikem a ještě za to mám peníze!" dodal.

Třiašedesátiletý Nohavica patří mezi výrazné představitele tuzemského folku a mnohé jeho písničky takřka zlidověly. Jako první z českých písničkářů se stal nositelem ceny Premio Tenco, která je každoročně několik desítek let udělována v rámci Festivalu autorských písní v italském San Remu.

O Nohavicovy koncerty bývá velký zájem. Když v roce 2012 vystoupil na 20. ročníku festivalu Benátská noc v libereckém areálu Vesec, do areálu dorazilo 19.000 lidí. V roce 2009 třikrát po sobě zcela zaplnil pražskou Lucernu, rok předtím poprvé v historii ostravských Colours of Ostrava vyprodal festival. Také jeho alba patří mezi dlouhodobě nejprodávanější na tuzemském trhu.