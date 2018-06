Zlín - Řadu rolí ztvárnil v pohádkách herec Jaromír Hanzlík, podle svých slov se nejvíc "vyřádil" coby král v Nesmrtelné tetě. "Dělal jsem tam toho blbého krále, to je vděčná věc," řekl Hanzlík novinářům na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež, kde při večerním galavečeru dostane Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.

V pohádkách však Hanzlík nikdy nehrál prince. "Petr Štěpánek, který se mnou jde životem od první třídy, ten si princů užil, až mu to lezlo krkem, kdežto já ani jednoho," uvedl Hanzlík, který má rád v roli krále například Stanislava Neumanna v pohádce Pyšná princezna.

Jako dítě se v kině díval na grotesky s Chaplinem nebo Pepka námořníka. "První film, který jsem viděl, byl Malý Muk. To byl chlapeček, který měl botičky, které šíleně rychle utíkaly, my jsme to milovali, viděl jsem to asi pětkrát," uvedl Hanzlík. Nyní má rád klasické pohádky. "Když jsou pěkné, tak se na ně dívám, nejradši mám klasické pohádky, které jsou ještě pohádky. Protože taky jsou pohádky, kterým já už nerozumím," uvedl herec. K nejoblíbenějším řadí pohádky Pyšná princezna či Byl jednou jeden král.

Hanzlík ztvárnil desítky rolí, lidé si ho pamatují jako uřvaného strýce Pepina, volnomyšlenkářského kovboje Honzu či doktora Mráčka v promáčeném obleku, nyní poprvé vyzkoušel profesi scenáristy a napsal scénář k filmu Léto s gentlemanem, snímek bude režírovat Jiří Adamec. Natáčení by mělo začít zanedlouho. "Je připravený štáb, lokace, herecké obsazení, natáčecí plán," uvedl Hanzlík, podle kterého se však ještě shánějí peníze. Ve filmu se kromě Hanzlíka objeví také Igor Bareš a Alena Antalová. Snímek chce náladou a atmosférou navázat na film Léto v kovbojem z roku 1976, kde Hanzlík hrál s Danielou Kolářovou. Léto s gentlemanem má být v podobném duchu, půjde o lyrickou romantickou letní komedii, řekl Hanzlík, kterého psaní začalo bavit. "V hlavě mám už další věc," uvedl.

Pořadatelé zlínského festivalu dnes kromě Hanzlíka ocení také Magdu Vášáryovou, ocenění převezme její dcera. Hanzlík se s Vášáryovou setkal ve snímku Postřižiny. "Já si Magdu pamatuju jen v jedné situaci. Jakmile Jirka Menzel řekl stop, Magda si vzala knížku, někam se schovala a furt jen četla," uvedl Hanzlík. Zlatý střevíček za mimořádný přínos světové kinematografii si z letošního 58. ročníku festivalu odvezl i Andrea Morricone, hudební skladatel a dirigent, syn slavného skladatele Ennio Morriconeho.

Hanzlíka ocení také letošní filmový festival v Karlových Varech, dostane Cenu prezidenta festivalu za umělecký přínos české kinematografii.