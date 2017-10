Praha - Českou fotbalovou reprezentaci nadále povede trenér Karel Jarolím, jehož smlouva zůstává v platnosti. Rozhodl o tom výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Jednašedesátiletému kouči dal důvěru i přesto, že obsadil s týmem v kvalifikaci o mistrovství světa až třetí místo ve skupině a nepostoupil ani do baráže.

Jarolím se stal reprezentačním koučem v srpnu 2016 po Pavlu Vrbovi. Ze čtrnácti zápasů na lavičce zaznamenal šest výher, čtyři remízy a čtyři porážky při skóre 25:13. Už dvě kola před koncem kvalifikace bylo jisté, že český výběr na MS nepostoupí. Poslední dvě výhry nad Ázerbájdžánem a San Marinem alespoň odvrátily nejhorší kvalifikační výsledek.

Výkonný výbor dnes vyslechl Jarolímovu analýzu a rozhodl se dát mu důvěru i na další období, i když s jeho působením u týmu je vedení FAČR nespokojeno. Vzhledem k platné smlouvě do 31. července 2018 se ji ale rozhodlo dodržet. Zároveň však bude chtít připravit smlouvu novou, v níž bude mít Jarolím jasně stanovené sportovní cíle. A to vyhrát svou skupinu v nové Lize národů a následně postoupit na mistrovství Evropy 2020.

"Karel Jarolím zůstane určitě trenérem do 31. července. Pak bude záležet na tom, zda bude souhlasit s novými podmínkami smlouvy," uvedl místopředseda FAČR Roman Berbr. "Názor výboru nebyl jednotný, ale museli jsme zvážit pro a proti. Smlouva s trenérem částečně končí až po MS 2018 a definitivně končí až v roce 2020. Je to komplikované, smlouva bohužel neobsahuje sportovní odpovědnost a nedá se vypovědět," dodal.

Dosavadní působení trenéra u týmu považuje výbor za neúspěch. "Je nutné v tomto okamžiku to pojmenovat tak, jak to je. Neschovávat se za to, že to byla doba hledání a že jsme se někam posunuli. Je konec neúspěšné kvalifikace a padáme žebříčkem FIFA na úroveň Jamajky a Maroka," prohlásil Berbr.

"Musí také přestat turistika hledání hráčů. Výbor je znepokojen informacemi o vlivu agentů na nominace. Znepokojuje nás, že hráč odehraje dvě utkání a hned se objeví v reprezentaci. Kádr by měl být stabilní dvaceti hráčů a k tomu přidávat vždy dva tři hráče," řekl Berbr k tomu, že Jarolím během 14 měsíců ve funkci protočil 43 různých hráčů.

Jarolím už po posledním utkání prohlašoval, že by rád u týmu pokračoval, proto rozhodnutí výboru přivítal. Kritika ze strany místopředsedy ho nepřekvapila. "Nedá se říct, že bych měl být něčím zaskočený. Jde nám přece všem o jedno. O to, abychom v příští kvalifikaci byli úspěšní. Rozhodnutí výkonného výboru prostě beru tak, že mi vyjádřil důvěru. A já budu dělat všechno pro to, abych ji nezklamal," řekl kouč pro sport.cz.

Pelta asi při tvorbě smlouvy s Jarolímem čekal postup, řekl Berbr

Za hlavní důvod, proč se Fotbalová asociace ČR rozhodla ponechat u národního týmu trenéra Karla Jarolíma, označil její místopředseda Roman Berbr smlouvu s trenérem, která se nedá vypovědět před 31. červencem 2018. Vinu za to dává bývalému předsedovi Miroslavu Peltovi. Do konce roku proto chce s Jarolímem vyjednat klauzuli obsahující sportovní cíle, jejichž splnění bude nutné pro spolupráci i v dalších cyklech.

"Když smlouvu s trenérem dělal minulý předseda, tak ji udělal takhle. Je tam časový úsek, který se nedá vypovědět. Zřejmě si pan Pelta představoval, že postoupíme na mistrovství světa," prohlásil Berbr na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru.

Výbor se proto rozhodl i přes neúspěch v kvalifikaci dát Jarolímovi důvěru i na další období a stanovil mu jasné cíle. Musí vyhrát svoji skupinu v nové Lize národů a následně postoupit na mistrovství Evropy. To mu chce dát výbor i do smlouvy. "Karel Jarolím zůstane trenérem do 31. července. Pak bude záležet na tom, zda bude souhlasit s novými podmínkami smlouvy. Budeme tam chtít sportovní klauzuli. Myslím, že do konce roku to bude vyřešené," řekl Berbr.

Zároveň trenéra podrobil přísné kritice. "Trenér předložil analýzu, která nebyla úplně dobře přijata. Je nutné v tomto okamžiku to pojmenovat tak, jak to je. Neschovávat se za to, že to byla doba hledání a že jsme se někam posunuli. Je konec neúspěšné kvalifikace a padáme žebříčkem FIFA na úroveň Jamajky a Maroka. Chci, aby vedení reprezentace mělo zdravou sebereflexi, což na výboru nepředvedlo," prohlásil místopředseda.

"Pozitivní je, že se objevili mladí hráči, kteří chtějí hrát. A že se zůstalo v druhém koši. Kvalifikace ale byla neúspěch. Nepostoupili jsme ani na druhé místo, přestože jsme přesvědčeni, že jsme měli jednu ze dvou nejlehčích skupin. Hráli jsme fotbal komplikovaný, pomalý a neproduktivní a mužstvo nemá žádného lídra. Žádného Andreje Kvašňáka, Pavla Nedvěda či Pavla Horvátha," vyjmenoval Berbr.

Nespokojený byl se čtyřmi zápasy kvalifikace. "Se zápasy doma se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, s druhým poločasem v Norsku, kde nastal totální chaos, a největší zklamání bylo venku v Severním Irsku. Za jasnou chybu považuji defenzivní sestavu v Severním Irsku, kde jsme hráli jako předchozí zápas s Německem, přestože jsme potřebovali vyhrát," mínil Berbr.

Znepokojují ho také spekulace o tom, že trenér Jarolím se nechává ovlivňovat agenty hráčů. "Výbor je znepokojen informacemi o vlivu agentů na nominace. Znepokojuje nás, že hráč odehraje dvě utkání a hned se objeví v reprezentaci. Vyzýváme reprezentační úsek, aby se plně soustředil výhradně na sebe, na své možnosti a na svou hru. Trenér musí umět jasně pojmenovat problém a najít řešení," řekl a dodal, že je připraven udělat změny v Jarolímově realizačním týmu.