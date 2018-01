Lausanne/Praha 24. ledna (ČTK) - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím vzal výsledek losování Ligy národů jako fakt a nechtěl spekulovat, zda dopadl dobře, nebo špatně. Těší se ale na souboj se Slovenskem, který označil za pikantní. Nalosování Slovenska do skupiny potěšilo i předsedu Fotbalové asociace Martina Malíka vzhledem k tomu, že s výběrem bývalého federálního partnera stejně plánoval na podzim sehrát zápas u příležitosti oslav stoletého výročí založení Československa.

"Já los ještě ani pořádně nevstřebal, takže těžko říct, zda jsem spokojený. Vybírat si člověk však nemůže, takže to musíme brát jako realitu a musíme se co nejlíp nachystat, abychom byli do prvního zápasu připraveni," řekl Jarolím krátce po losu.

Na duel se sousedem ze Slovenska se ale těší. "Je jasné, že se Slováky to získává na pikantnosti, náboj tam bezpochyby bude. Slovensko má dobré mužstvo a dlouhodobě to prokazovali, je to pro nás dobrá výzva," uvedl kouč národního týmu.

Za silného soupeře však považuje i Ukrajinu. "Má ambiciózní mužstvo, které určitě bude chtít skupinu vyhrát také. Takže myslím, že to budou zajímavé zápasy," dodal Jarolím.

Malíkovi los udělal radost, jelikož FAČR již byl domluvený se slovenským svazem na tom, že se na podzim utkají v rámci oslav výročí vzniku Československa. V plánu byl přátelský zápas, místo toho obě strany čeká soutěžní dvojutkání.

"Se Slovenskem to bude mít speciální náboj. Bude zajímavé jak pro fanoušky, tak pro hráče. A je to zajímavý soupeř i z hlediska marketingu, protože v tomto roce slavíme výročí sta let od vzniku Československa, tak z tohoto pohledu jsme si nemohli přát lepšího soupeře," upozornil Malík, který je expertem právě na marketing.

Losovací akt obstaral v Lausanne bývalý reprezentant Vladimír Šmicer, o němž se traduje, že přináší štěstí. "Doufám, že pověstné štístko Vládi Šmicra zafungovalo i tentokrát a že to jsou soupeři, které jsme měli dostat, abychom uspěli," dodal Malík.

Samotný Šmicer měl z rozlosování rozporuplné pocity. "Teď to jako fanoušek hodnotím tak napůl. Slovensko je atraktivní soupeř a jsem rád, že jsem ho vylosoval. Ukrajina je pro mě tak trochu neznámá. Ale mám tam kamaráda Andreje Ševčenka (trenér Ukrajiny), tak jsem rád, že se podívá do Prahy. On mě také hned pozval na Ukrajinu. A byl spokojený, protože Slováci i my se snažíme hrát fotbal a nejsme žádní bijci, takže se na zápasy těší," uvedl Šmicer.

Mrzelo ho však, že oba soupeři jsou z východu, což byla i častá výtka v reakcích na los, které přímo v dějišti ihned zaregistroval i od trenéra Jarolíma. "Říkal mi, že to táhnu na východ. Tak jsem říkal, že za to nemůžu. Byl to můj první los, příště se polepším, jestli ještě dostanu šanci," dodal s úsměvem.

Reprezentanti se v Lize národů těší na derby se Slováky

Fotbaloví reprezentanti se po losování nové Ligy národů shodli na tom, že zápasy se Slovenskem budou vzhledem k rivalitě a společné historii sousedních zemí hodně atraktivní. První skupinu v Lize B, ve které je ještě Ukrajina, považují čeští hráči za vyrovnanou s šancemi na vítězství pro všechny tři týmy.

"Každá naše konfrontace se Slovenskem je sledovaná a ani teď to nebude jiné. Vzájemné zápasy budou zajímat fanoušky a vlastně i celou veřejnost. Zkrátka bude to stejné jako například i v hokeji," řekl útočník pražské Sparty Václav Kadlec.

"Souboj se Slovenskem bude hodně atraktivní pro fanoušky. Je dobře, že hrajeme s naším sousedem a bude to blízko. Zápasy budou vyprodané a budou mít výbornou atmosféru. Těším se na ně," přidal záložník Herthy Berlín Vladimír Darida.

Duely s výběrem bývalého federálního partnera budou zajímavé i pro Jana Kopice s Michaelem Krmenčíkem, kteří hrají v Plzni se slovenskými reprezentanty Patrikem Hrošovským a Matúšem Kozáčikem.

"Československá rivalita je tady pořád. Myslím, že se máme na co těšit. Možná se před zápasem s Páťou Hrošovským nebo Kozou (Kozáčikem) hecneme. Nějak to hrotit určitě nebudeme, ale samozřejmě, kdo z toho duelu vyjde vítězně, ten bude mít pak v kabině navrch," uvedl záložník Kopic. "Těším se na to hodně. Bude to zajímavá konfrontace a doufám, že z toho vzejdeme vítězně," doplnil útočník Krmenčík.

Brankář Tomáš Vaclík chce Slovákům vrátit poslední porážku 0:1 z přípravy v březnu 2015. "Pořád je to federální derby a ta rivalita tam je. Já se na něj určitě těším, protože na náš poslední zápas na Slovensku nemám nejlepší vzpomínky, jelikož jsme tam prohráli. Takže jim to chci oplatit," prohlásil gólman Basileje.

Kadlec přiznal, že současnou ukrajinskou reprezentaci nezná tolik jako slovenské mužstvo, Darida z východoevropského protivníka není příliš nadšený. "Ukrajina bude takový hodně nevyzpytatelný soupeř, který bude určitě nepříjemný a možná, že ani ne tak moc atraktivní pro diváky, což je škoda," podotkl sedmadvacetiletý středopolař.

"Českou" skupinu považuje za hodně vyrovnanou. "Věřím, že společně se Slovenskem bychom se mohli i poprat o vítězství ve skupině. Ta je vyrovnaná a šance mohou mít všechny tři týmy. Asi bude záležet na dané formě a jak týmy přistoupí k jednotlivým zápasům," konstatoval Darida. "Budou to vyrovnané zápasy, což odpovídá tomu, že byly všechny tři týmy před losováním zařazené do League B," doplnil Kadlec.

Liga národů nahradí přípravné zápasy a je i dodatečnou kvalifikaci na Euro 2020. Nová soutěž má celkem čtyři ligy a jejich skupiny se odehrají na podzim. Vítězové postoupí do vyšší ligy, poslední naopak sestoupí. Nejlepší celky v Lize A si v červnu 2019 zahrají Final Four.

"Líbí se mi, že se bude o něco hrát. Ne, že by se v přátelácích o nic nehrálo, ale nemělo to takový náboj. Teď bude motivace větší," řekl Kopic. "Tady půjde o koeficient, o body, o postup do další fáze či o postup na mistrovství Evropy. Věřím, že se nám bude dařit a všichni si tuto soutěž oblíbíme," dodal Vaclík.

Hamšík čeká vyrovnaný boj, favorita nevidí ani slovenský trenér

Podle trenéra slovenských fotbalistů Jána Kozáka nemá základní skupina Ligy národů, ve které se jeho tým utká s českým a ukrajinským výběrem, jasného favorita. Vyrovnané zápasy očekává i hvězda slovenské reprezentace záložník Marek Hamšík.

"Je to zajímavá skupina i z toho důvodu, že jde o naše geografické sousedy," řekl Kozák po losu v Lausanne slovenským médiím. "S Čechy jsme dlouhé roky tvořili společný národ, z toho pohledu tam rivalita vždy byla, je a bude," přidal třiašedesátiletý kouč a bývalý československý reprezentant.

První ročník nové soutěže nahradí přípravné zápasy a je i dodatečnou kvalifikaci na Euro 2020. Liga národů má celkem čtyři ligy a jejich skupiny se odehrají na podzim. Vítězové postoupí do vyšší ligy, poslední celky naopak sestoupí. Vítězové v Lize A si v červnu 2019 zahrají Final Four.

"V případě obou soupeřů je předpoklad, že zápasy budou mít náboj a dobrou diváckou kulisu. Bude pro nás výzva popasovat se s nimi o postup do A-divize, kde je absolutní evropská smetánka," přidal Kozák. "Myslím, že skupina nemá vyloženého favorita," doplnil.

Podobně smýšlel i Hamšík. "Čekají nás velmi těžké a vyrovnané zápasy. S oběma soupeři se dobře známe. K Čechům netřeba nic dodávat a Ukrajiny se asi nezbavíme. Vždyť za uplynulé tři roky jsme proti ní už hráli třikrát," uvedla hvězda vedoucího celku italské ligy Neapole.

S Ukrajinou se Slováci naposledy utkali loni v přípravě, kdy prohráli 1:2. Před tím ji však v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili a remizovali s ní. S českou reprezentací mají bilanci tři výhry, dvě remízy a pět porážek. "Kostra ukrajinského mužstva disponuje obrovskou silou, Češi si zase prošli náročnějším obdobím hledání správných hráčů. Už je ale našli a několik z nich působí v kvalitních zahraničních ligách," uvedl Kozák.