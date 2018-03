Nan-ning (Čína) - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím se v pondělním utkání o třetí místo na přípravném turnaji China Cup v Nan-ningu proti domácímu výběru vrátí k rozestavení se čtyřmi obránci, plánuje dát šanci křídelním hráčům Janu Kopicovi s Lukášem Masopustem a v poločase prostřídá brankáře. Soupeře z Číny přirovnal ke Kataru, nad nímž národní tým zvítězil v listopadu v Dauhá 1:0.

Češi v pátečním úvodním vystoupení na turnaji proti Uruguayi (0:2) nastoupili s třemi stopery. "Tentokrát budeme hrát na čtyři obránce. Máme tu v podstatě dva klasické křídelní hráče, takže oba dva křídelníci dostanou prostor, doufám, že to bude fungovat. Nějaká změna bude ještě i v poli včetně gólmanů," řekl Jarolím novinářům po dnešním tréninku v Nan-ningu, který chvílemi zkrápěl lehký déšť.

Proti Uruguayi chytal Jiří Pavlenka, s Čínou by měli dostat prostor Tomášové Koubek a Vaclík. "Jestli se nestane nic mimořádného, tak by se asi v poločase prostřídali," podotkl Jarolím.

Český tým čeká vůbec první vzájemný souboj s Čínou. "Asi to bude podobný soupeř, jako jsme se utkali s Katarem, nebo případně možná i s Ázerbájdžánem. Jsou to živí hráči. Na prosincovém turnaji remizovali s Koreou, porazili Katar. Víme, že ani Katar nebyli žádní nazdárci, kopat umějí. Navíc dostali facku v zápase s Walesem, takže to určitě budou chtít napravit," připomněl Jarolím, že Čína na úvod turnaje podlehla Walesu 0:6.

"Velšané nám dali určitý návod, i když oni byli hodně efektivní, hlavně z prvních šancí, z kterých dali góly. V podstatě měli zápas jasně v režii. Ukázalo se, že na Čínu platí dobrý presink ve středu hřiště a ve správný moment přihrávka za obranu. Hlavním úkolem je vyhrát. Věřím, že budeme schopni se prosadit, vstřelit nějaké góly a zápas zvládneme," dodal kouč.

Poznatky čerpal i od asistenta Miroslava Koubka, který v Číně v roce 2008 trénoval v klubu Tchien-ťin. "Už je to nějakou chvíli, co tady byl. Samozřejmě ví, trošku zmapované je má. Nejhorší je, že oni si mění čísla a teď si zapamatovat jejich jména, aby to člověk dal dohromady, je složité. Šikovný je hráč s číslem 20 (Jü Chan-čchao), ale i další útoční hráči," řekl Jarolím.

Čínský tým vede slavný italský trenér Marcello Lippi. "Já ho pamatuji, když jsem byl v Saúdské Arábii, tak byl s jedním čínským klubem ve městě, kde hrála naše konkurence. Měl to mužstvo srovnané. Je to Ital, takže to takticky umí. Hodně praktikuje systém 4-3-3, ale v některých zápasech Čína nastoupila také jen na tři obránce. Je to kvalitní trenér, jinak by ho tu jen tak nedrželi," dodal Jarolím.