Serravelle (San Marino) - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím plánuje v nedělním utkání kvalifikace mistrovství světa na půdě San Marina udělat dvě tři změny v základní sestavě oproti středečnímu přípravnému duelu s Litvou, v němž zahráli po pauze lépe náhradníci než zkušenější hráči v první půli. Na hřišti jednoho z nejslabších týmů vůbec chce vedle "povinných" tří bodů kvalitní výkon, góly a klidný průběh tak, aby se nemusel strachovat o výsledek.

"Nějak jsem si zápas s Litvou vyhodnotil, ale zase to člověk nemůže překopávat každý zápas. Musíme taky vycházet z toho, co se odehrálo v průběhu podzimu. Asi tam bude nějaká změna, dvě tři," řekl na tiskové konferenci v sanmarinském Serravelle Jarolím.

"Z větší části o sestavě jasno mám, ale jak se znám, taky bude záležet na tom, jak se vyspím. Třeba mi něco projde hlavou tak, že něco na poslední chvíli změním. Už se mi to stalo," uvedl Jarolím s úsměvem. Dodal, že v úvodu spíše plánuje nasadit jediného hrotového útočníka.

Přestože San Marino je nejhorším evropským týmem žebříčku FIFA a ze 141 zápasů vyhrálo jediný v roce 2004 nad Lichtenštejnskem 1:0, Jarolím varuje před podceněním trpaslíka. "Je to o tom mentálně se připravit. Už se hodněkrát stalo, že takový trpaslík někoho zaskočil, tak nechci, aby se to stalo nám," řekl.

"Když jsem trénoval Slavii, vypadli jsme v poháru s Líšní, i když sestava byla oproti ligovým zápasům rozdílná. Vím, co nás čeká, proto apeluji na hráče, abychom nepodcenili vůbec nic, bez ohledu na to, jestli proti nám stojí amatéři nebo profíci," dodal Jarolím.

Věří, že jeho svěřenci budou mít zápas od začátku pevně ve své moci. "Tohle je utkání, kdy musíte. Každý počítá s tím, že získáte povinné tři body. V takových utkáních může člověk ztratit hodně. Je to o koncentraci a trpělivosti. Měli bychom mít převahu, tlak, ale musíme být zároveň ostražití. Norům se stalo, že z jednoho z mála rychlých protiútoků vstřelilo San Marino branku. Nemůžeme se nechat unést hrou," připomněl Jarolím, že San Marino v Norsku do 77. minuty drželo senzační remízu 1:1.

"Chceme získat tři body a pochopitelně bych byl rád, abychom dali víc než jednu branku. Chceme podat kvalitní výkon a byl bych rád, abychom se nemuseli stresovat do posledních okamžiků," dodal Jarolím.

Kouč San Marina by si k narozeninám přál dát gól českému týmu

Trenér fotbalistů San Marina Pierangelo Manzaroli dnes slaví 48. narozeniny a nejlepším dárkem by pro něj bylo překvapit v nedělním zápase kvalifikace mistrovství světa proti českému týmu. Kouč nejhoršího evropského celku v žebříčku FIFA, složeného z amatérů, by si přál, aby jeho svěřenci dali favoritovi branku. V předchozích čtyřech vzájemných duelech se to San Marinu nepodařilo.

"Pro mě je dárek už jen ta snaha kluků v každém zápase, protože je to obrovský rozdíl mezi profesionálním fotbalem a kluky ze San Marina. Dárek je pro mě to, že můžeme jít do zápasu se soupeřem, který je podstatně lepší a kvalitnější. Bylo by krásné a perfektní uspět a dát zítra českému týmu gól," řekl Manzaroli na tiskové konferenci v Serravalle.

"Bez ohledu na výsledek jsme teď něco natrénovali, něco si úspěšně zkusili ve dvou přípravných zápasech s Andorrou a Moldavskem (0:2) a já doufám, že zítra se stane něco příjemného," doplnil s úsměvem Manzaroli, který převzal devátý nejhorší tým žebříčku FIFA v roce 2014.

Jeho svěřenci zatím v kvalifikaci MS 2018 nezískali ani bod při skóre 1:17. Naposledy prohráli 0:8 s Německem, jehož útočník Thomas Müller označil zápasy s podobnými fotbalovými trpaslíky za zbytečné.

"Nebylo to poprvé ani naposledy, co byla reakce takhle záporná, ale bohužel úroveň fotbalu je taková, jaká je. Jsou i zápasy, kdy jsme zahráli dobře. V Norsku jsme dlouho sahali po remíze 1:1 a byla spousta zápasů, kdy jsme byli za výkon odměněni potleskem," prohlásil Manzaroli.

San Marino ve 141 zápasech jen pětkrát neprohrálo a jednou zvítězilo. "Lidé si neumí představit, jak je to pro kluky náročné měřit se s profesionálními hráči. Tím, jak kluci vše skloubí s prací a rodinou, se vyrovnají profesionálům," doplnil rodák z italského letoviska Rimini, ležícího nedaleko San Marina.

Čeští fotbalisté podle něj dokážou víc, než zatím předvedli v úvodu kvalifikace. Po čtyřech zápasech jsou s jedinou výhrou na čtvrtém místě tabulky. "Češi nezačali kvalifikaci dobře, nebylo to z jejich strany maximum. Nejsou mužstvem, které by na hřišti dominovalo, ale mají hodně silových hráčů a dobré protiútoky," doplnil Manzaroli.