Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím zatím povolal na přípravný turnaj čtyř zemí China Cup v Nan-ningu devatenáct hráčů, mezi kterými není žádný úplný nováček. Do týmu se vrací uzdravený klíčový záložník Vladimír Darida a po delší době by si za národní mužstvo měl zahrát také útočník Matěj Vydra.

Naopak jen mezi náhradníky figuruje po odchodu do Philadelphie Union středopolař Bořek Dočkal. Po víkendovém ligovém programu ještě Jarolím plánuje dodatečně povolat další čtyři hráče - mělo by jít o dva stopery a dva krajní záložníky.

"Bavili jsme se o tom, že chceme kádr stabilizovat. I přesto někteří hráči, kteří v nominaci být měli, buď přestali hrát, nebo jsou zranění. Nechtěli jsme do toho tolik sahat, chceme sázet na hráče, kteří už nějak otestovaní jsou. Pokud si ale někdo řekne o nominaci, byli bychom blázni, kdybychom ho nepovolali," řekl Jarolím na tiskové konferenci.

Český tým vstoupí do China Cupu 23. března zápasem s Uruguayí, která si účastí na turnaji zpestří přípravu na červnové mistrovství světa v Rusku. O tři dny později si Jarolímovi svěřenci zahrají o umístění proti domácímu výběru, nebo Walesu. Souboj Číny s ostrovním týmem turnaj 22. března zahájí.

"Obzvlášť první utkání je s velmi kvalitním soupeřem. Útočné duo Uruguyae Suárez, Cavani hovoří myslím samo za sebe. Patří to do přípravných zápasů, ale z naší strany tomu přikládáme dost velký význam," uvedl Jarolím.

Český tým nepostoupil z kvalifikace na mistrovství světa a nyní zažívá dlouhé přípravné období. Další soutěžní zápasy čekají reprezentanty až na podzim v nové Lize národů.

Do národního týmu se vrací Darida z Herthy Berlín, který na podzim kvůli zranění vynechal turnaj v Dauhá. "Vláďa Darida byl důležitý článek, ještě než jsem tým převzal. Hraje pravidelně bundesligu a měl by patřit k lídrům," prohlásil Jarolím.

Vydra naposledy hrál za reprezentaci předloni v říjnu. Momentálně se dělí o první místo střelecké tabulky druhé anglické ligy. "Jsme rádi, že se mu daří. Našel si i pozici, na které mu to vyhovuje, a potvrzuje to výkony i góly. Není úplně zdravotně v pořádku, přesto jsme ho dali do nominace, protože chceme, aby odcestoval," uvedl reprezentační trenér.

Jen mezi náhradníky je po odchodu z čínské ligy do zámořské MLS Dočkal. "Asi čtyři měsíce nehrál ostrý zápas a začíná v novém působišti. Ale vyjádřil se, že v případě potřeby by i v Číně reprezentoval rád," řekl Jarolím.

V nominaci je útočník Patrik Schick, přestože po letním příchodu do AS Řím odehrál ve 14 soutěžních zápasech pouze 636 minut a dal jen jeden gól. Naposledy v lize ale nastoupil na celý zápas. "Byli jsme se na něj podívat v utkání s Turínem. Kondičně nevypadá špatně, ale herní praxe mu chybí. Delší dobu tu nebyl, do budoucna by na něm mělo mužstvo stát, proto v nominaci je," řekl kouč.

Reprezentace se sejde v pondělí a do Asie odletí v úterý. V dějišti turnaje se bude muset vyrovnat se sedmihodinovým časovým posunem. Náklady hradí pořadatel. "Chtěli jsme, aby režim byl pro organismus co nejpřijatelnější. Je lepší tam přiletět na den než na noc," uvedl manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Nominace české fotbalové reprezentace na turnaj China Cup:

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík Basilej 18 0 Tomáš Koubek Rennes 6 0 Jiří Pavlenka Brémy 4 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 30 2 Theodor Gebre Selassie Brémy 45 3 Jan Bořil Slavia Praha 4 0 Marek Suchý Basilej 36 1 Tomáš Kalas Fulham 11 0 Filip Novák Trabzonspor 12 1 Záložníci Tomáš Souček Slavia Praha 8 1 Vladimír Darida Hertha Berlín 49 4 Jakub Jankto Udine 10 1 Josef Hušbauer Slavia Praha 14 1 Jan Kopic Plzeň 10 3 Antonín Barák Udine 7 5 Matěj Vydra Derby 20 5 Útočníci Michael Krmenčík Plzeň 11 6 Milan Škoda Slavia Praha 18 4 Patrik Schick AS Řím 5 1