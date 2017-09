Praha - Kouč fotbalové reprezentace Karel Jarolím pochválil své hráče za výkon proti Německu a litoval, že po vyrovnávacím gólu Vladimíra Daridy ze 78. minuty nedotáhli sedmý zápas kvalifikace mistrovství světa aspoň k remíze. Český celek po brance Matse Hummelse dvě minuty před koncem prohrál v Edenu 1:2 a výrazně se mu zmenšila šance na druhé místo, na které ztrácí tři kola před koncem sedm bodů.

"Myslím, že jsme to Němcům zkomplikovali. Jen škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek. Byli jsme hodně blízko k tomu, že jsme v takhle těžkém zápase mohli bodovat. Bohužel se nám nepodařilo ten stav udržet," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

"Jestli to byl nejlepší výkon pod mým vedením? Těžko říct. Nemyslím si, že bychom některé zápasy odehráli předtím špatně. Vyhráli jsme nad Norskem, na druhou stranu Němci nejsou Norové. Jako týmový výkon bych ho řadil hodně vysoko," doplnil Jarolím.

Jeho celek nyní k druhému místu musí vyhrát všechny tři zbylé zápasy včetně pondělního v Severním Irsku a Ostrované už naopak nesmějí zvítězit. "Je to o sedm bodů, i takový scénář mohl být. Nezbývá nic jiného než vyhrát všechna tři utkání a doufat, že Irové něco ztratí. Ten bod by nám určitě pomohl, určitě by ta pozice do zbývajících zápasů byla lepší. Ale takhle bych se mohl vracet i k ostatním zápasům," konstatoval Jarolím.

Když v 78. minutě Darida výstavní trefou srovnal, český kouč věřil ve vítěznou trefu. "Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že by se nám mohl naskytnout ještě nějaký brejk a z toho udeřit. Že by se nám mohl naskytnout nějaký prostor, protože Němci budou chtít rozhodnout," podotkl Jarolím.

Rozhodující Hummelsově trefě hlavou po centru z přímého kopu zřejmě předcházel útočný faul na Jakuba Jankta a navíc možná i ofsajd. "Bylo to trošku sporné. Údajně to zavánělo faulem i ofsajdovým postavením. Já to zatím neviděl, zatím soudím jen z toho, co se ke mně doneslo. Možná mělo dojít k lepší komunikaci. Ve zdi asi měli být jiní hráči a ti, co byli vyšší, měli dohrát akci s těmi hostujícímu hráči," mínil Jarolím.

Vyšel mu plán s nasazením pěti obránců. "Bylo to na základě prvního utkání v Německu, kde nás Němci po stranách přečíslovali. Chtěli jsme zesílit strany s tou pětičlennou obranou a po zisku balonu chodit do útoků, což se dařilo. Kluci to zvládli slušně, možná to Němce i trochu zaskočilo," mínil Jarolím.

Nechtěl příliš jmenovat, kdo z hráčů podle něj podal nejlepší výkon. "Musím vyzvednout týmový výkon, všichni odvedli velké penzum práce. Na týmovém výkonu jsme to měli postavené. Vláďa Darida dal nádherný gól. Nezklamali mě ani ti, co nastoupili poprvé, Bořil nebo Kalas. Možná od Kopice jsem čekal, že ve finálních situacích by mohl zachovat více klidu," dodal Jarolím.