Ilustrační foto - Mistrovství Evropy ve fotbalu hráčů do 21 let - skupina A: ČR - Německo, 23. června v Praze. Martin Frýdek z ČR po neproměněné šanci. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím zařadil mezi šestici dodatečně povolaných hráčů na přípravný turnaj v Kataru překvapivě i záložníky Martina Frýdka s Jaromírem Zmrhalem. Důrazně však odmítl spekulace, že by do nominace zasahovali agenti. Připustil, že uvažoval i o plzeňském kapitánovi Danielu Kolářovi, který rozhodl nedělní ligový šlágr proti Slavii.

Frýdek se dostal do nominace přesto, že v neděli odehrál za Spartu první zápas po více než měsíci. Zmrhal zase nemá jisté místo v základní sestavě Slavie a jeho poslední výkony včetně utkání v Plzni jsou nevýrazné.

"Vypadli nám někteří hráči obzvlášť ve středu hřiště. Nebylo jednoduché to dát dohromady," řekl dnes Jarolím novinářům na srazu týmu před úterním odletem na turnaj do Dauhá.

"Možná překvapení se může zdát Frýdek. Váhal jsem dlouho. Vzešlo to na základě toho, jaká situace nastala, že v reprezentaci už je vyzkoušený a případně se dá i použít na více postech," podotkl Jarolím s tím, že by zřejmě jinak povolal plzeňského záložníka Tomáše Hořavu.

"Hořava se dlouhodobě potýká s problémy s koleny. Pauzu chce využít k tomu, aby se dal dohromady. To jsme akceptovali. Jinak by v nominaci byl, ale je lepší, aby se dal zdravotně do pořádku," prohlásil Jarolím.

Také Zmrhalova dodatečná pozvánka se příliš nečekala. "Člověk by si představoval, že by i jiní hráči mohli být v lepší formě. Jarda v klubu moc pravidelně nenastupoval, ale ať už jsme ho pozvali kdykoliv, nás nikdy nezklamal. Je to i víceméně na základě toho, že to nějak chceme stabilizovat. Samozřejmě kdyby ten kluk nehrál delší dobu, je to jiná situace," uvedl Jarolím.

Navzdory překvapivým jménům důrazně odmítl spekulace, že by do nominace promlouvali agenti, jak před měsícem naznačil místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr.

"Já myslím, že je to přesně naopak. Že ti agenti na mě žádný kontakt nemají, dělám to podle svého nejlepšího přesvědčení. To je vše, co k tomu můžu říct," prohlásil Jarolím.

V jeho úvahách o tom, jak vyplnit střed pole, figuroval i plzeňský kapitán Kolář, který se po letním návratu do Viktorie dostal do skvělé formy a gólem rozhodl šlágry na Spartě i nyní se Slavií.

"Pro Plzeň je to důležitý hráč, o tom není třeba pochybovat. I tohle jméno mě napadlo, ale zase vzhledem k jeho věku... Asi by to byla otázka osobního setkání, případně jestli by sám měl zájem," řekl Jarolím na adresu dvaatřicetiletého ofenzivního záložníka. "Pokud by hrál v takové pohodě jako teď, bude zdravotně v pořádku, měl chuť a my cítili, že mužstvu pomůže, tak proč ne," dodal Jarolím.

Jeho celek po nevydařené kvalifikaci mistrovství světa čekají na turnaji v Dauhá dva zápasy - ve středu s účastníkem světového šampionátu Islandem a v sobotu s Katarem. "Island je velmi nepříjemný a houževnatý soupeř. Dostává strašně málo gólů. Katar má nějaké naturalizované hráče, kopat umějí, takže je v žádném případě podcenit nemůžeme," dodal Jarolím.