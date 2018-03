Nan-ning (Čína) - Fotbalová reprezentace ve svém prvním vystoupení na přípravném turnaji čtyř zemí v čínském Nan-ningu prohrála s Uruguayí 0:2 a trenér Karel Jarolím za tím viděl hlavně rozdílnou kvalitu ve finální fázi. Kdyby národní celek měl ve svém středu autory obou branek ofenzivní hvězdy Luise Suáreze a Edinsona Cavaniho, mohl podle českého kouče zápas skončit úplně opačně.

"To, že jsou Suárez s Cavanim rozdíloví hráči, se ukázalo už dávno. Možná kdybychom je měli na své straně my, třeba by ten výsledek byl obráceně. Jen potvrdili svou obrovskou kvalitu. Navíc spolu hrají dlouhou dobu, takže mohou pomalu hrát poslepu," řekl Jarolím novinářům.

Suárez otevřel v desáté minutě skóre z penalty po zákroku brankáře Jiřího Pavlenky. V 37. minutě Cavani zvýšil ukázkovými nůžkami poté, co se národnímu týmu nepodařilo vystavit soupeře do ofsajdu.

"Mrzí mě, že oba góly byly takové nešťastné. První z penalty, otázka byla, nebyla. V reálu je to strašně rychlé. Až se podívám na záznam, bude moct být hodnocení objektivnější. Každopádně jsme tam měli zareagovat rychleji," mínil Jarolím. "A druhý gól nešťastný v tom, že tam někdo zůstal u postranní čáry, jinak by to byl ofsajd," dodal.

I český celek měl po změně stran velké šance, ale Patrik Schick nejprve minul a pak napálil jen břevno. "Nebyly tam od nás špatné pasáže. Ale bohužel ta finální fáze... Chyběla nám tam větší údernost a možná někdy i rozhodnost. Je škoda, že jsme v druhém poločase aspoň nedali kontaktní branku, závěr mohl být zajímavější. Kdyby byl Patrik rozehranější, možná, že by to dopadlo líp," přemítal Jarolím.

Jeho svěřenci se museli vyrovnat s náročným přesunem. Z Prahy do Číny odcestovali kvůli poruše letadla až ve středu a na přizpůsobení se sedmihodinovému posunu měli jen minimum času. "Samozřejmě optimální to nebylo, ale kluci se s tím vypořádali, co bylo v jejich silách," uvedl Jarolím.

Během zápasu jen třikrát střídal, což je na přípravné utkání velmi nezvyklé. "Lüftner nemohl být vůbec k zápasu, protože měl teplotu. Bořil v první půli odešel kvůli tomu, že se mu udělalo špatně. Takže jsme pak už nechtěli do rozehraného utkání zasahovat a překopávat to úplně celé," řekl Jarolím.

Vrátil se k rozestavení s třemi stopery, které použil už v září ve světové kvalifikaci. Na postu středního obránce nečekaně nastoupil Theodor Gebre Selassie. "Theo hraje v bundeslize, chtěli jsme, aby byl v sestavě. Pavel Kadeřábek taky podává v Hoffenheimu dobré výkony. A navíc jsme věděli, že soupeř s největší pravděpodobností nastoupí na dva útočníky," vysvětlil Jarolím, proč zesílil obranu. "Kluci obstáli celkem slušně na to, kdo proti nim nastoupil," dodal.

V brance dostal celý zápas šanci Pavlenka. "Máme asi půl roku na to, abychom se rozhodli, kdo bude jednička. Teď by jí mohl být kdokoliv, všichni podávají dobré výkony," dodal kouč, jehož tým čeká v pondělí v Číně souboj o třetí místo s domácím výběrem.