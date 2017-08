Praha - Obránci Michael Lüftner a David Hovorka si poprvé v kariéře vysloužili pozvánku do reprezentačního A-týmu. Stopeři Kodaně a pražské Sparty se dostali mezi pět fotbalistů, které trenér Karel Jarolím dodatečně povolal na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství světa s Německem a v Severním Irsku. Nominaci doplnili také záložníci Antonín Barák, Josef Hušbauer a Tomáš Hořava.

Jarolím už minulý týden na tiskové konferenci avizoval, že nominaci 18 hráčů ještě rozšíří o dalších pět jmen. Dva dodatečně povolaní stopeři jsou nakonec nečekaně nováčci.

Třiadvacetiletý Lüftner, který v létě zamířil z pražské Slavie do Kodaně, odehrál červnový evropský šampionát jednadvacítek v Polsku, ale do reprezentačního A-týmu zatím nenahlédl. Druhým dodatečně nominovaným středním obráncem byl původně Jakub Brabec z Genku, ale belgický klub ho nakonec po zdravotní prohlídce nepustil. Ostatní povolaní hráči jsou podle Jarolíma v pořádku.

Do kádru se po Brabcově vypadnutí dostal premiérově Hovorka. Čtyřiadvacetiletý stoper po únorovém přestupu z Liberce do Sparty léčil dlouhodobé zranění a teprve nedávno se vrátil na trávníky. Za Letenské odehrál v sezoně jen dva zápasy. S reprezentací nemá z mládežnických kategorií žádné zkušenosti.

"Davida jsme povolali kvůli jeho charakteru. I když se vrátil po delší pauze, v podstatě navázal na výkony, které předváděl v Liberci," řekl novinářům Jarolím na dnešním srazu týmu v Praze.

Při výběru dvou dodatečně povolaných stoperů dostal Hovorka spolu s Lüftnerem přednost před Lukášem Hejdou, Tomášem Hájkem, Jakubem Jugasem, Lukášem Pokorným a Tomášem Sivokem, kteří rovněž figurovali po původní nominaci mezi náhradníky. Dlouholetý lídr obrany Sivok se podle Jarolíma necítil připraven.

"Že nemají Hovorka a Lüftner žádné starty za áčko? Nedá se nic dělat. Nějaké zkušenosti mají, jeden hraje v Dánsku, druhý absolvoval evropské poháry v Liberci. Věřím, že nás kluci nezklamou. Jsou natolik psychicky silní, že se s tím popasují," věřil Jarolím.

Do záložní řady kouč dodatečně zvolil Hušbauera, který patří na startu sezony k nejlepším hráčům Slavie. Místo v týmu si vysloužili i jeho nedávný spoluhráč Barák, jenž v létě odešel do Udine, a Hořava z mužstva ligového lídra Plzně. Všichni tři už za reprezentaci hráli.

"U některých z té povolané pětice jsme uvažovali, že by byli přímo v nominaci, ale ještě zbývaly nějaké zápasy do našeho srazu. Nechal jsem to otevřené. Nominovali jsme je na základě formy a toho, co budeme chtít praktikovat," dodal Jarolím.

Odpoledne ho čeká s týmem první trénink tohoto srazu. S obhájci světového zlata Němci se reprezentanti utkají v pátek 1. září v pražském Edenu, proti Severnímu Irsku nastoupí o tři dny později v Belfastu.

Po šesti zápasech je národní tým ve skupině C na třetím místě právě za oběma nejbližšími soupeři. Češi ztrácejí čtyři body na druhé místo a postup do baráže už nemají ve vlastních rukou. "Doufám, že po tomhle srazu ještě budeme mít naději, abychom skončili druzí," řekl Jarolím.