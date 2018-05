Praha - V nominaci na červnové přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií opět chybějí někdejší opory fotbalové reprezentace Bořek Dočkal s Ladislavem Krejčím. Podle trenéra Karla Jarolíma však mají oba záložníci dveře do národního týmu stále otevřené.

Krejčí naposledy nastoupil za reprezentaci loni začátkem září v kvalifikaci mistrovství světa v Severním Irsku, Dočkal o měsíc později proti San Marinu. Krejčímu nepřeje situace v klubu, když za Boloňu v aktuální sezoně odehrál jen 12 zápasů, z toho jen dvakrát byl v základní sestavě.

"Naposledy jsem s ním mluvil, když se tvořila nominace před soustředěním v Číně. Od té doby nebyl v sestavě a ani nenaskakoval," řekl na dnešní tiskové konferenci Jarolím. "Ale předpokládám, že bude chtít budoucnost řešit, takže nebude od věci, když se s ním spojíme a další kroky probereme. Dveře má pořád otevřené," dodal.

Dočkal z národního týmu vypadl po přestupu ze Sparty do Číny a zatím mu nepomohl ani odchod do Philadelphie, byť se v zámoří postupně dostává do formy. V deseti zápasech zatím v MLS vstřelil dva góly. "Bořkova pozice je pořád dobrá," prohlásil Jarolím.

"Naposledy odehrál povedený zápas a nikdo nepochybuje, že je to kvalitní hráč. Navíc v tomhle termínu jejich soutěž běží, takže ho sledujeme, a až bude oficiální termín FIFA a bude podávat výborné výkony, tak nic nebrání tomu, abychom ho povolali," přidal trenér.