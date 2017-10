Plzeň - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím své hráče před nedělní derniérou v kvalifikaci o mistrovství světa se San Marinem nabádá k větší produktivitě. Aby si zahazováním šancí nepřidělávali starosti jako v předchozím utkání v Ázerbájdžánu. Chystá udělat v sestavě i několik změn.

"Hráče budeme nabádat k tomu, aby utkání odehráli s chutí a pokud možno to bylo podložené výsledkem. Je třeba soupeře co nejrychleji načít. Proti Ázerbájdžánu bylo šancí dost, ale nakonec jsme dali jen dva góly, takže očekávám lepší produktivitu," řekl Jarolím na předzápasové tiskové konferenci.

V březnovém vzájemném utkání vyhráli Češi v San Marinu 6:0, když už v poločase vedli o čtyři branky. Soupeř už tři roky čeká alespoň na remízu a z posledních 27 duelů dal jen tři góly. Proto i tentokrát Jarolím očekává, že duel bude především dobýváním obranného bloku.

"Někteří hráči jim chybí, ale způsob jejich hry zůstává podobný. Tam se nic nemění," prohlásil Jarolím, který tak s hráči pracoval zejména na útočných kombinacích. "Něco jsme stihli natrénovat ještě před Ázerbájdžánem, něco probereme dnes na tréninku. Únava po cestě z Baku tam ještě je, ale ofenzivním tahům se určitě ještě budeme věnovat," dodal.

Oproti duelu s Ázerbájdžánem chystá udělat změny v sestavě. Týkat se to bude zejména středu zálohy, kde nemůže hrát kvůli kartám Josef Hušbauer, a také branky. Jiřího Pavlenku totiž trápí zdravotní potíže.

"Jirka Pavlenka zápasil s virózou, ani nebyl na pátečním tréninku, takže ten má problémy. K některým změnám dojde, ale nechceme to překopat celé. Hušbauer nemůže nastoupit, takže někdo místo něj. Nějaké změny budou," řekl Jarolím. Konkrétní být nechtěl. "Nejprve se to hráči musí dozvědět ode mě," dodal.

I když Češi už nemohou postoupit, motivace jim prý nebude chybět. "Pořád je to reprezentační utkání. Postup nemůžeme vybojovat, ale stále je o co hrát. A kdy jindy si zahrát s chutí než v nedělním zápase," uzavřel Jarolím.

Podle kapitána Marka Suchého nehrozí, že by Češi druhý nejslabší tým Evropy podle žebříčku FIFA podcenili. "Víme, co se od nás očekává. Je to jasně dané. Všichni známe výsledky San Marina, už jsme s nimi hráli. Je to o tom se na soupeře co nejlépe připravit. Dobře začít a pokud možno vstřelit už v první půli nějaké branky. Začíná to koncentrací před zápasem, určitě máme k San Marinu respekt," prohlásil obránce Basileje.

Pro něj jako pro stopera půjde o specifické utkání, ve kterém bude muset mnohem více podporovat útok, než je zvyklý. "Je to specifické utkání. Čekám, že jako stopeři budeme hluboko na polovině soupeře a více se zapojovat do obléhání jejich obrany. Ale také musíme stále držet dobrou pozici na zachytávání odkopů a nepouštět je do brejků," dodal Suchý.