Praha - Podle bývalého trenéra české fotbalové reprezentace Petra Rady je jeho nástupce Karel Jarolím dostatečně zkušený kouč na to, aby mohl pokračovat u národního týmu, pokud ho výkonný výbor FAČR ve funkci podrží i přes neúspěch v kvalifikaci o mistrovství světa.

"Je tam zkušený a odborně vzdělaný trenér, který toho má za sebou strašně moc a bude vědět, co s tím má dělat dál. Bude ale záležet na výkonném výboru, do jehož rozhodnutí mi nepřísluší zasahovat, i na Karlovi samotném, jak se rozhodnou. Zaregistroval jsem však, že Karel by chtěl pokračovat," řekl Rada v rozhovoru pro ČTK.

Z vlastní zkušenosti zná tlak na postup, když v roli kouče národního týmu musel skončit už po polovině kvalifikace o MS 2010. "Každá kvalifikace byla povinnost postoupit. První úkol byl bezpodmínečný postup. Samozřejmě když to nevyjde, tak je to těžké. Není ale prostor na to dělat to ve dvou třech cyklech a mít pauzu na budování. Reprezentace není o zkoušení. Je to o tom vybrat nejlepší hráče, kteří jsou k dispozici," připomněl Rada, že Jarolím za rok u týmu protočil 43 hráčů.

Také nesouhlasí s názorem, že se na neúspěchu v kvalifikaci podepsala hektická situace před jejím startem, kdy Jarolím byl jmenován nástupcem Pavla Vrby jen měsíc před ostrým startem a měl k dispozici jediné přípravné utkání.

"Větší prostor před kvalifikací neměl žádný trenér. Většinou hrajete maximálně dva přáteláky. Pokud se pohybujete v lize, tak víte, jak kteří hráči hrají. Karel určitě všechno sleduje, v branži je dlouho, takže nevidím jako problém, že přišel a hned se hrálo. Tak to má každý trenér, když nahrazuje jiného. Prostě začátek nevyšel, ty domácí zápasy, které jsme měli vyhrát, se nepovedly, ale takový je fotbal," hodnotil Rada.

Naopak souhlasí, že jedním z hlavních důvodů kvalifikačního neúspěchu byla slabá produktivita českého celku, která souvisí s menší kvalitou ofenzivních hráčů.

"Měli jsme spoustu šancí, ale nedávali jsme je. Ty doby, kdy jsme měli útočníky, kteří dávají góly, jsou pryč. Byl tu Zdeněk Nehoda, pak Tomáš Skuhravý, Pavel Kuka, Honza Koller, Milan Baroš, to byli útočníci, kteří uměli branky střílet. Kvalita teď trochu ustoupila. Ne že by naši útočníci byli špatní, ale šance neproměňují. Ti kluci předtím by většinu šancí, co byly v posledních zápasech, proměnili," míní bývalý kouč Slavie, Plzně, Liberce, Jablonce, Teplic či Sparty.

Nejlepší český střelec v kvalifikaci Michael Krmenčík však podle něj má předpoklady pro to, aby se jednou na úroveň svých předchůdců dostal. "Krmenčík má velké předpoklady, je to hodně pracující útočník, ale bude záležet, jak to bude mít na klubové úrovni. Plzeň na něj teď hraje, protože góly dává, ale v Evropské lize také šance neproměňuje. Umí si najít prostor, ale klid zabijáka mu zatím chybí. Ale postupem věku se třeba zklidní," věří Rada.

"Pak je tu velký talent Schick, ale nemyslím si, že by měl ve 20 letech spasit národní tým, jak se o tom mluví. Zase neblázněme. Samozřejmě je šikovný, ale je to předčasné. Nečekejme, že nás sám dostane na šampionát. Vytváří to na něj jen velký tlak," prohlásil Rada.

"Teď udělal velký přestup, je důležité, aby se nejprve prosadil tam. AS Řím je určitě jiný kalibr, kde to bude mít složitější. Já mu držím palce, jde správnou cestou a chce na sobě pracovat, ale má tam konkurenci jako je Džeko," dodal.