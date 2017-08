Praha - Trenér Karel Jarolím věří, že se čeští fotbalisté poučí z loňské porážky 0:3 v Německu a v pátek v zápase světové kvalifikace v Edenu zahrají proti obhájcům trofeje lépe. Z bodového zisku by byl nadšený, je mu ale jasné, že jeho svěřenci k tomu musejí podat více než stoprocentní výkon.

"Co by se mělo změnit po zkušenostech z prvního zápasu? V první řadě musíme být intenzivnější v obranné činnosti, to je základ. Nedělat taktické nebo individuální chyby, těch jsme se v Německu dopustili a oni nás po nich potrestali. Není to jen o bránění, ale i o útočné fázi. Jak se budeme chovat, když získáme balon. Aby to nebylo jen do ztráty, abychom byli schopni jít do protiútoku," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

"Musíme být kompaktní ve všech činnostech. Každý hráč musí odevzdat minimálně 110 procent. Základ je týmový výkon, ale musí tam být od hráčů i něco navíc. Jakýkoliv bodový zisk by mě nadchnul, bez ohledu na to jaký," dodal Jarolím.

Jeho svěřenci po šesti z deseti zápasů skupiny figurují na třetím místě a na druhou příčku, která může znamenat účast v baráži, ztrácejí čtyři body. Tabulku bez ztráty bodu vede Německo.

"Hrajeme krátce po tom zápase v Severním Irsku, kde se bude hrát o šest bodů. Ale to nic nemění na tom, že půjdeme do zápasu s Německem s maximálním odhodláním. I kdybychom prohráli, furt tam naděje je, ale pak už není jiné cesty, než utkání v Irsku zvládnout," podotkl Jarolím.

O sestavě už je víceméně rozhodnutý. "Všichni hráči jsou zdravotně v pořádku. Uvidíme, co zítra, ještě se může ledacos změnit, ale nějak jasno mám, kdo nastoupí v základní sestavě. Jedna z věcí, o kterých přemýšlím, je i změna rozestavení," prohlásil Jarolím.

Otázkou je, jak zvládne souboj s mistry světa střed obrany, kde chybějí zkušení Tomáš Sivok a Jakub Brabec. "To je úděl toho, když někdo vypadne ze zdravotních důvodů, nebo se tvoří nové mužstvo. Komplikace to je, když nemáte možnost si to vyzkoušet v přípravném zápase. O to víc musíme být semknutí, hráči mezi sebou musí komunikovat. Nezbývá mi než věřit, že to kluci zvládnou," řekl Jarolím.

Německý stoper Mats Hummels na tiskové konferenci označil za největší českou hrozbu útočníka Patrika Schicka, který přitom není v nominaci. "Asi se námi příliš nezabývají, ale zase nemyslím si, že by to prohlásil trenér Löw. Navíc prohlásil, že by rád měl jasno o postupu už po tomto srazu s tím, že Němci budou mít jistotu, že skončí první. To hovoří za vše a nepodcení vůbec nic," dodal Jarolím.