Praha - Do lyžařských areálů na českých a moravských horách vyrazily o víkendu tisíce lidí. Oteplení zatím sjezdovky příliš nepostihlo, na svazích leží dostatek převážně technického sněhu. Dnes lyžaře lákalo také slunečné a teplé počasí. Někde mohou do stop stále vyrazit i běžkaři.

Krkonošská střediska mají na sjezdovkách až metr sněhu. Například do SkiResortu Černá hora - Pec přijelo za celý víkend asi 15.000 lyžařů. "Zaznamenali jsme také velký počet běžkařů, kteří vyrazili na přibližně 80 kilometrů běžeckých tras, které jsou aktuálně upravené," řekla ČTK Zina Plchová ze SkiResortu. Do Špindlerova Mlýna zamířilo v sobotu i v neděli denně kolem 5000 návštěvníků.

V krkonošské Rokytnici nad Jizerou o víkendu denně lyžovalo asi 2500 lidí. V příštím týdnu se zřejmě naposledy v této sezoně bude lyžovat ve zdejším areálu Studenov. "Horní Domky ale budou dál v provozu bez omezení," uvedl za rokytnické středisko Vít Pražák. Nadále se lyžuje také v Orlických horách. Například ve skiareálu Buková hora na Orlickoústecku je otevřeno asi 8,5 kilometru sjezdovek, svahy pokrývá místy až 80 centimetrů sněhu.

"Lepší je to samozřejmě dopoledne, pak už je to měkčí. Stále jsou ale podmínky slušné," uvedl za jizerskohorské středisko Černá Říčka v Desné Martin Lauer. Návštěvnost v Desné byla o víkendu průměrná stejně jako třeba na Ještědu v Liberci. Desítky kilometrů mohou v okolí zimních středisek v Jizerských horách využívat běžkaři, zejména v nižších polohách ale může sníh rychle ubývat.

Šumavský Skiareál Lipno přilákal o víkendu 2500 lyžařů, Zadov jen na sjezdovce Kobyla napočítal 1100 lidí, další stovky na běžkařských trasách. Oba areály chtějí udržet provoz do Velikonoc. Stejný záměr mají provozovatelé sjezdovek v Železné Rudě. Na svazích zde leží kolem půl metru sněhu, na Špičáku o 20 centimetrů více. Lyžuje se bez front.

Stále velmi dobré podmínky pro lyžování nabízejí také krušnohorské areály, řada z nich chce zachovat provoz do Velikonočního pondělí 2. dubna. Výrazné oteplení se zatím nedotklo ani zdejších běžeckých tratí.

Víkendovou návštěvnost si vzhledem k oteplení i blížícímu se konci sezony pochvalují horská střediska v Jeseníkách. "Návštěvnost byla přes víkend celkem zajímavá. Hlavně sobota nabídla slušné lyžování, dnes ráno to taky šlo," řekl ČTK provozovatel areálu v Přemyslově Jaroslav Podzimek. V Beskydech po oblevě z posledních dnů lyžařů ubývá, sjezdovky by ale podle vlekařů měly být v provozu ještě nejméně v příštím týdnu. Do skiareálů na Vysočině zamířily o víkendu stovky lidí.