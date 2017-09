Tokio - Skupina velkých japonských bank plánuje vytvořit digitální měnu J Coin, kterou bude možné využít k nákupům zboží či k převodu peněz prostřednictvím mobilních telefonů. Plán, který získal podporu ze strany japonské centrální banky a úřadu pro regulaci finančního sektoru, má pomoci zbavit Japonce jejich vysoké závislosti na hotovosti, píše list Financial Times na svých internetových stránkách.

Skupina bank, v jejímž čele stojí firmy Mizuho Financial Group a Japan Post Bank, plánem na zavedení digitální měny J Coin reaguje na hrozbu ze strany čínského internetového obchodu Alibaba, který nedávno v Japonsku spustil svou službu pro placení přes mobilní telefony. Japonské banky varují, že tato služba umožní zasílání údajů o japonských spotřebitelích do Číny, píše list Financial Times.

Banky chtějí, aby byla digitální měna J Coin připravena do letních olympijských her v Tokiu, které se uskuteční v roce 2020. Měna J Coin bude směnitelná za japonské jeny v poměru jedna ku jedné. Banky budou její fungování zajišťovat zdarma, budou však moci jejím prostřednictvím získávat více informací o nákupních zvyklostech spotřebitelů.

"Domnívám se, že tyto elektronické peníze mají dost navrch nad platebními kartami, protože když tyto karty používáte, platí obchody určitý poplatek," uvedl Jasuhiro Sato, prezident a generální ředitel společnosti Mizuho Financial Group. Banky odhadují, že nový systém by mohl přinést japonské ekonomice deset miliard jenů (zhruba dvě miliardy Kč) díky snížení nákladů na správu hotovosti a poklesu transakčních poplatků hrazených obchodníky a spotřebiteli.

V Japonsku nyní podíl hotovosti na celkovém objemu transakcí dosahuje 70 procent, zatímco průměr ve vyspělých zemích činí pouze 30 procent. "Máme rádi hotovost, protože Japonsko je zemí, kde se velmi dbá na bezpečnost," upozornil Sato. "Hotovost ale není tak produktivní, takže musíme přesunout strukturu z hotovosti k elektronickým penězům," dodal.