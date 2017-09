Tokio - Princezna Mako, nejstarší vnučka císaře Akihita, se zasnoubila se svým bývalým spolužákem z univerzity Keiem Komurou. S odvoláním na oznámení císařského paláce o tom dnes informovala japonská televize NHK. Vstupem do manželství s neurozeným mužem, který se živí jako asistent v advokátní kanceláři, ztratí i Mako svůj šlechtický titul a zařadí se mezi prostý lid. Snoubencům je 25 let.

Mako tak upřednostnila život s mužem, který rád lyžuje, hraje na housle a vaří, nejen před titulem, ale i oficiálním členstvím v císařské rodině a finančními příspěvky od státu. Rovněž přijde o právo bydlet v císařském paláci.

Na vyšší ambice ale stejně pomýšlet nemohla. Podle nynějšího zákona, který platí od roku 1947, je nástupnictví na japonský trůn zaručeno jen v mužské linii, ženy se dědičkami trůnu stát nemohou.

Japonsko má v současnosti pouze čtyři možné dědice trůnu. Jsou jimi Akihitovi dva synové, princ Naruhito a princ Fumihito (Akišino), Akihitův bratr, jemuž je rovněž přes 80 let, a desetiletý syn prince Fumihita, který se jmenuje Hisahito.

Naruhito by se mohl císařem stát již velmi brzy. Japonský parlament v červnu schválil zákon, který umožňuje 83letému císaři Akihitovi abdikovat. Akihito loni v srpnu naznačil, že by se rád vzdal trůnu, protože se obává, že by mu jeho věk mohl bránit v plném vykonávání panovnických povinností.