Tokio - Tokijští pořadatelé olympijských her v roce 2020 začali se sběrem použité elektroniky, z níž chtějí získat kov na výrobu medailí pro sportovce. Kampaň dnes v centru japonské metropole slavnostně zahájila domácí plavecká hvězda Takeši Macuda a jeho paralympijský kolega Takuro Jamada.

"Je to skvělý projekt, který promění váš starý použitý mobil v drahocenné medaile pro sportovce," řekl čtyřnásobný olympijský medailista Macuda. "Jsem rád, že účastí v tomto projektu se každý může zapojit do her," dodal.

Pořadatelé potřebují nasbírat osm tun nezpracovaného materiálu, z nějž získají zhruba dvě tuny čistého kovu. Takové množství vystačí na výrobu 5000 medailí pro tokijské hry.

Lidé mohou do sbírky věnovat vysloužilé mobilní telefony, digitální fotoaparáty a počítače. Sběrné boxy budou rozmístěny po celém Japonsku. Kampaň skončí na jaře 2019 nebo i dřív, jakmile se podaří dosáhnout osmitunového cíle.