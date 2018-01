Liberec - Slovenský brankář Jaroslav Janus sice vlastní chybou nabídl v semifinále hokejové Ligy mistrů Växjö vedení, ale měl velký podíl na tom, že Bílí Tygři uhráli s lídrem švédské ligy remízu 1:1. Hosté totiž úřadujícího českého vicemistra přestříleli 39:21 a listopadová posila ze Slovanu Bratislava pochytala několik vyložených šancí.

Jediný gól Janus inkasoval po 33 vteřinách druhé třetiny, kdy vyjel mezi kruhy rozehrát, ale poslal puk na hokejku Liama Reddoxe, který jej poslal do odkryté branky. "Puk trošku poskakoval a nesedl mi. Bál jsem se do něj opřít trošku víc, aby nevyletěl mezi fanoušky. Určitě je to moje chyba, beru to na sebe," řekl Janus.

"Jsem velice rád, že kluci dali aspoň jeden gól a je to 1:1 a díky nim tam jedeme za nerozhodného stavu," podotkl Janus. "Je to zase takový výsledek z fotbalové Ligy mistrů. Je to o jednom gólu. Je to strašně těžké, Švédové velmi dobře brání. Musíme hrát ale pořád stejně a góly přijdou," věřil Janus, že Liberec odvetu zvládne.

Liberec doma začínal i osmifinále s vítězem minulých dvou ročníků Frölundou i čtvrtfinále s Curychem. V obou případech prohrál o gól a nakonec v obou případech v odvetách po výhrách o dva góly v nastavení slavil postup. Janus věří, že i proti Växjö se to může podařit, tentokrát Liberci stačí výhra i o gól.

"Vedou švédskou ligu o 13 bodů. Každý zápas je jiný. Oni například poslední zápas doma, myslím, s posledním týmem prohráli (v Rögle 2:6). Je to hokej, hraje se šedesát minut. Když budeme hrát zodpovědně a pomáhat jeden druhému, tak se dá hrát s každým," doplnil Janus.

"My jsem s nimi dnes bruslařsky stíhali. Hráli jsme dobrý zápas - jednoduše a nechtěli jsme nic vymýšlet. V přesilovkách jsme tam mohli dát nějaké góly, ale bohužel se to nepodařilo. Byl to vyrovnaný zápas, musíme dobře zregenerovat a v pátek nás čeká další zápas v extralize," podotkl Janus.

Liberec hrál s Växjö už v základní skupině a oba duely prohrál - doma 3:4 v prodloužení a ve Švédsku 3:6. Janus v té době ještě na severu Čech nepůsobil. "Kluci asi Växjö znali lépe, já jsem proti nim nastoupil poprvé. Osobně jsme se cítil dobře, i když jsem dlouho nechytal," prohlásil.

Celé utkání odchytal osmadvacetiletý odchovanec Prešova naposledy 12. prosince v Curychu, kde pomohl k postupu do semifinále po výhře 2:0 po samostatných nájezdech. Pak už se dostal do branky jen 20. prosince v úvodní třetině utkání s Mladou Boleslaví, v kterém za stavu 2:2 střídal. Přednost dostával Roman Will.

"Pro mě osobně není dobré, když nechytám. Prakticky měsíc jsme stál, není to jednoduché. Je ale potřeba si nic nepřipouštět, makat a trénovat. Roman v extralize chytá výborně, boduje se, možná proto nechtěl pan asistent Mlejnek sahat ke změně," podotkl Janus.

Z chyby se snažil rychle otřepat, což se mu povedlo. "Musím to hned pustit z hlavy. Kdybych nad tím přemýšlel, tak by mi to svazovalo ruce. Snažil jsme se všechno zjednodušit, rozehrávky dát forhendem na plexisklo na jistotu. Jsem rád, že to tak dopadlo. Dostal jsem šanci chytat. Byl jsem odpočatý, ale když přijedou Švédi, tak toho máte v první třetině plné trubky. Byl to ale dobrý zápas," měl dobrý pocit ze svého představení.

Zatímco v Lize mistrů sahá Liberec po finále, což se z českých klubů podařilo dosud jen loni Spartě, v extralize je jedenáctý a čeká jej ještě tuhý boj o play off. "V Lize mistrů se hraje nahoru dolů, je to pěkný, kombinační hokej, ale v extralize se to hraje víc do obrany. Tady chtějí týmy stejně jako my hrát, i proto nám to trošku víc vyhovuje. Čeká nás ale v extralize ještě dost zápasů, aby se to otočilo. Potřebujeme chytit nějakou šňůru vítězství a potom to opadne a budeme hrát jako z partesu," věřil Janus.