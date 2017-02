Kvitfjell (Norsko) - Nor Kjetil Jansrud vyhrál před domácími fanoušky sjezd Světového poháru v Kvitfjellu a upevnil si vedení v disciplíně před dnes druhým Peterem Fillem. Jansrud, jenž v pátek skončil v náhradním sjezdu za zrušený závod v Lake Louise třetí, Filla porazil o osm setin sekundy a nyní vede před italským obhájcem trofeje hodnocení sjezdu o 33 bodů.

Ve finále SP v Aspenu se tak za necelé tři týdny bude o majiteli malého křišťálového glóbu za sjezd rozhodovat už jen mezi Jansrudem a Fillem. Průběžně třetí Ital Dominik Paris dnes skončil až devátý a v celkovém hodnocení disciplíny ztrácí už 136 bodů.

Jansrud potvrdil, že se mu na tratích v Kvitfjellu daří. Na domácím svahu oslavil už šesté vítězství v kariéře, ve Světovém poháru ale čekal na další triumf od prosincového superobřího slalomu v Santa Caterině. Jako jediný ale dokázal v této sezoně vyhrát dva sjezdy, poprvé triumfoval v prosinci ve Val d'Isere.

Český reprezentant Jan Hudec za vítězem zaostal o 2,96 sekundy a uzavíral pátou desítku pořadí.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu:

--------

Muži - sjezd:

1. Jansrud (Nor.) 1:47,63, 2. Fill (It.) -0,08, 3. Feuz (Švýc.) -0,14, 4. Osborne-Paradis (Kan.) -0,26, 5. Janka (Švýc.) -0,28, 6. Guay (Kan.) -0,32, 7. Kline (Slovin.) -0,56, 8. Kilde (Nor.) -0,63, 9. Paris (It.) -0,72, 10. Kriechmayr (Rak.) -0,74, ...48. Hudec (ČR) -2,96

Průběžné pořadí sjezdu SP (po 7 z 8 závodů): 1. Jansrud 407, 2. Fill 374, 3. Paris 271, 4. Reichelt (Rak.) 253, 5. Feuz 239, 6. Kline 230.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 36 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1275, 2. Pinturault (Fr.) a Kristoffersen (Nor.) oba 843, 4. Jansrud 835, 5. Neureuther (Něm.) 525, 6. Kilde 520, ...80. Krýzl 69, 136. Berndt (oba ČR) 8.