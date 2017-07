Praha - Bývalý znalec z odvětví silniční dopravy Jiří Doleček dnes u soudu uvedl, že revizní posudek, na základě kterého byl odsouzen lobbista Roman Janoušek, byl zmanipulovaný. Čtyřiaosmdesátiletému Dolečkovi hrozí až tříleté vězení za zkreslení dřívějšího znaleckého posudku ve prospěch lobbisty. Jeho závěry zpochybnil právě revizní posudek, Doleček však na nich stále trvá a nehoda se podle něj nemohla odehrát jinak, než popsal.

Doleček posuzoval jakožto soudní znalec v oboru silniční doprava situaci, při níž Janoušek srazil v roce 2012 autem ženu v pražské Michli. Potvrdil lobbistovu verzi, podle níž řidič ženu neviděl a zřejmě ji jen zachytil zpětným zrcátkem. Toto tvrzení však kromě revizního znaleckého posudku vyvrátily i odposlechy z Janouškova telefonu.

Podle státního zástupce Ondřeje Šťastného se Doleček podrobně neseznámil se spisovým materiálem, pominul kamerové záznamy nehody či policejní prověrky vykonané na místě a navíc v posudku dělal i závěry z odvětví soudního lékařství, což mu vůbec nepříslušelo. "Obhajoba působí velmi nepřesvědčivě, ale samozřejmě bude záležet na to, jak otázku posoudí soud," uvedl dnes.

Na minulém líčení Doleček řekl, že na své verzi trvá, což dnes potvrdil. "Nepotřebuji žádné softwary, protože když vstřebám všechny vstupní údaje, tak se mi nehoda odehrává před očima," uvedl s tím, že nehoda se podle něj nemohla odehrát jinak, než tvrdí on.

Soud vyslechl mimo jiné výpovědi znalců v oboru soudního lékařství, kteří psali původní posudky ohledně zranění utrpěných poškozenou. Ti se jednoznačně neshodli na nutném průběhu nehody, zdůraznili však, že soudní lékař pracuje s informacemi, které mu dodají posudky od technických znalců. Odpovídají tak pouze na otázku, jestli za v podkladech popsané situace mohla vzniknout daná zranění.

Podle obhajoby jsou vyslechnuté výpovědi nepodstatné, protože vycházejí z revizního posudku znalce Aleše Vémoly z brněnského Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Ten je podle advokáta obžalovaného Štěpána Romana zmanipulovaný a ignoroval stopy, které by potvrdily verzi Dolečka. Požadoval proto předvolání dalšího experta. To soudce odmítl s tím, že úkolem soudu není zjistit, co se při nehodě stalo, což už je dáno pravomocným rozsudkem, ale určit, jestli Doleček posudek zmanipuloval a předložil nepravdivá fakta.

Janoušek byl odsouzen ke 4,5 letům vězení za to, že úmyslně srazil ženu autem. Původně byl stíhaný za pokus o vraždu, justice ho nakonec potrestala za trestný čin ublížení na zdraví. Trest má nyní přerušen ze zdravotních důvodů. Incident se stal v březnu 2012 v pražské Michli, kde opilý Janoušek nejprve naboural do jiného vozu a ujel. Když s ním řidička poté chtěla situaci řešit, rozjel se proti ní a porazil ji. Žena strávila přes měsíc v nemocnici.

Hlavní líčení bude pokračovat v srpnu.