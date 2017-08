Řím - Fotbalový reprezentant Jakub Jankto by podle italských médií mohl přestoupit z Udine do AC Milán. Příchod jednadvacetiletého záložníka ale má být vázán na prodej útočníka M'Bayeho Nianga do FC Turín.

Odchovanec Slavie Jankto přišel do Udine v roce 2014 a po hostování v druholigovém Ascoli si v minulé sezoně vybojoval pevné místo v A-týmu. Za něj odehrál 29 ligových utkání a zaznamenal pět gólů a čtyři asistence. Podle médií o něj usilovalo několik předních klubů z Itálie a Anglie. Talentovaný středopolař letos v dubnu s Udine prodloužil smlouvu do června 2021.

Jankto se momentálně připravuje s českou reprezentací na kvalifikační zápasy s Německem a Severním Irskem. Za národní tým dosud odehrál čtyři utkání a vstřelil jeden gól.

AC Milán po příchodu nových majitelů v létě investoval do posílení kádru zhruba 200 milionů eur (5,2 miliardy korun). "Rossoneri" už angažovali Leonarda Bonucciho, dalšího stopera Matea Musacchia, útočníky Andrého Silvu, Nikolu Kaliniče a Fabia Boriniho, záložníky Hakana Calhanoglua, Lucase Bigliu a Francka Kessieho, beky Andreu Contiho s Ricardem Rodríguezem a brankáře Antonia Donnarummu, staršího bratra současné gólmanské jedničky Gianluigiho.