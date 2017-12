Moskva - Čeští hokejisté na Channel One Cupu v generálce před závěrečnou nominací na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu vyhráli všechny tři zápasy. To se jim povedlo na turnaji Euro Hockey Tour naposledy před čtyřmi roky v Soči. Kouč Josef Jandač byl rád, že tým výhrami nad Finskem (3:2 v prodloužení), Kanadou (4:1) a Švédskem (4:1) získal další sebevědomí. Potěšilo jej, že turnaj vyšel i zkušeným navrátilcům, a chce mít ostřílené hráče v konečné nominaci do Koreje.

"Měli jsme slabé dvě třetiny proti Finsku, pak už to mělo celkem parametry. Hlavně v defenzivní hře jsme se zlepšili a vyhráli jsme všechny tři zápasy, takže nás to před olympiádou velmi těší. Měli jsme více lepších momentů než těch horších. Nechci říkat, že převládá spokojenost, protože je pořád na čem pracovat a chceme zůstat pevně nohama na zemi," zhodnotil Jandač vystoupení.

"Je samozřejmě vždycky pro mužstvo důležité vědět, že se dá porazit každý tým. Jsme rádi, že jsme porazili po letech Kanadu. Mužstvu vždycky dodá vzpruhu, když se držíme nějakého herního plánu, a kluci sami vidí, že to přináši ovoce. Potom to můžou přenést do dalšího turnaje. Z hlediska psychiky je to hodně důležité," pochvaloval si Jandač.

Na listopadovém turnaji Karjala skončili Češi s jednou výhrou ze tří utkání pátí. "Minulý turnaj nám úplně nevyšel, na druhou stranu to mužstvo bylo trochu jiné. Toto bylo více zkušenější, tamto mladší, zejména v obraně," uvedl Jandač.

Po pauze se vrátili do národního týmu obránci Zbyněk Michálek ze Sparty, Ondřej Němec s útočníkem Martinem Eratem z Komety Brno, Petr Koukal z Hradce Králové či Martin Růžička z Třince. "Ti kluci vědí, jak se hraje. Mají zkušenosti a umí hokej. Jde jen o to, aby měli energii a byli zdraví. Jak už jsem avizoval dopředu, tak olympiádě je trošku něco jiného než mistrovství světa. Není tam tak šibeniční program jako na mistrovství, takže ta sázka na zkušené borce bude i v té nominace," uvedl Jandač.

Ocenil kapitána Erata. "Hrál pro tým, spolehlivě plnil tu roli i mimo led. Dovedl mužstvo ke třem vítězstvím, takže jsem maximálně spokojený," řekl Jandač. Jednotlivce nechtěl hodnotit, ale u obránce Vojtěcha Mozíka udělal výjimku. "Minulý turnaj jsme ho i opral, takže ho teď musím naopak pochválit, protože turnaj mu vyšel."

Channel One Cup nedokončili útočníci Jiří Sekáč, Dominik Kubalík a obránce Zbyněk Michálek. Sekáč odstoupil z posledního duelu po úderu do hlavy. "Jestli má otřes mozku, to se ještě musí zjistit, podle doktora asi má. Uvidíme, jak to bude silné. Trošku se ho drží smůla. Byli bychom rádi, kdyby se dal dohromady. U Michálka je to podobný problém. U Kubalíka jde o svalové zranění v rameni, snad by to nemuselo být tak dlouhé," řekl Jandač.

Nyní bude Jandač tvořit závěrečnou nominaci, kterou zveřejní 15. ledna. Bude v ní zřejmě větší část současného kádru. "Nechci to procentuálně moc řešit, jestli třeba 60 nebo 70 procent nebo tak. Možná. Chceme na to mít klid. Samozřejmě nějakou kostru máme, ale jsou tam kluci, kteří se vůbec do turnaje nezapojili," prohlásil Jandač.

"Týká se to především Romana Červenky a Robina Hanzla. Ti z důvodu zranění neabsolvovali ani jeden turnaj. Musíme se podívat na jejich zkušenosti a známe je, tak na ně třeba ta volba padne. Máme trošku problém na centrech, kde nemáme až tolik schopných bulařů. Máme na mezinárodní scénu hrozně křehké hráče. Holík, Koukal, Mertl jsou kluci spíš drobnější, šikovní, chytří, ale když máte proti sobě dvoumetrové chlapy, tak se blbě hraje," řekl Jandač.

V pětadvacetičlenné nominaci na olympiádu počítá nejspíše s variantou tří brankářů, osmi obránců a 14 útočníků. "Musíme poskládat hráče k sobě, dát tam hráče do přesilovek a oslabení," uvedl Jandač.

V příštích dnech si s realizačním týmem zanalyzuje Channel One Cup. "Budeme mít schůzky. Já bych byl rád 24. a 25. prosince v klidu. Po Vánocích se budeme scházet. Chceme ještě do Davosu. Pošlu tam (asistenta trenéra) Jirku Kalouse, možná pojedu s ním. Hraje tam Kanada a Švýcarsko, bude tam i (skaut českého týmu) Jirka Fischer. Deadline na nominaci je 15. ledna, budeme furt v kontaktu a uděláme nějaké rozhodnutí" dodal Jandač, jehož tým ještě před olympiádou čeká 11. února generálka v Soulu s Finskem.