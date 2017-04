Praha - S blížícím se finišem základní části zámořských hokejových soutěží NHL a AHL se postupně vyjasňuje i reprezentačnímu kouči Josefu Jandačovi situace ohledně možných posil pro květnový světový šampionát. Zvažuje různé varianty, ale ke konkrétním jménům a potvrzení jejich účasti je ještě daleko.

O naději na účast v play off přišla Philadelphia, kde působí brankář Michal Neuvirth, bek Radko Gudas a útočník Jakub Voráček, který, když bude v pořádku, patří k pár vyvoleným s jistotou místa v Jandačově výběru pro MS ve Francii a Německu.

"Jenže teď třeba nemáme vůbec zprávy, co je s Gudasem, který nehrál kvůli zranění. Otázkou samozřejmě je, jaký bude vývoj u Neuvirtha," poukázal reprezentační kouč po dnešním tréninku na brankářův kolaps během uplynulého víkendu. "Doufám, že během dneška budeme vědět více. O ty kluky máme zájem, vědí to. Jakmile v zámoří skončí, vybaví si nejnutnější věci a dorazí," řekl Jandač.

Podobně výsostnou pozici jako Voráček má podle všeho i gólman Petr Mrázek z Detroitu. "Jsme domluveni, že jakmile skončí sezona, tak přijede. Měl by stihnout určitě České hry v Budějovicích. A co se týká ostatních hráčů v organizaci Detroitu, jsou vázáni farmou. Přestože například Nosek teď hraje nahoře v prvním týmu, nejspíš ho vrátí na farmu, i když tuto informaci nemáme potvrzenou stoprocentně. Ale máme tam Jirku Fischera, který nám dává informace z první ruky," řekl Jandač.

Ohledně Radima Vrbaty (Arizona) by stavitelé národního týmu měli mít jasno tento týden. Výrazně se zmenšila naděje na využití elitních útočníků Bostonu Davida Krejčího s Davidem Pastrňákem. Bruins jsou ve formě a nejspíš míří do play off.

Naději díky sérii dobrých výsledků z poslední doby oživila Tampa Bay. "Z Tampy Šustr ne, Palát je s otazníkem, zda podepíše smlouvu. Zatím nepodepsal," poznamenal Jandač. O Stanley Cup si naopak jistě nezahraje New Jersey. "U Pavla Zachy čekáme na výstupní prohlídku. A ta je velkým otazníkem, neboť měl otřes mozku," připomněl Jandač.

Smlouva končí i Radku Faksovi z Dallasu, který musí v této sezoně rovněž zapomenout na play off. "Nemá kontrakt a nepodařilo se nám spojit s jeho agentem Walshem v USA. Dnes se pokusíme kontaktovat přímo hráče, aby nám řekl, kdy ho můžeme sehnat, abychom věděli něco víc. Varianta, že pojede, aniž by měl podepsaný kontrakt, je ale velmi malá," připustil Jandač.

O dalšího hráče Stars Jiřího Hudlera zájem nemá. "A u Aleše Hemského jsme domluvení až na konec soutěže, že se domluvíme ohledně toho, jaký je jeho zdravotní stav. Jeho problém s kyčlí je velký. A mistrovství světa je turnaj, kde jdou zápasy den za dnem," uvedl Jandač s tím, že by tak hrozilo Hemského malé využití při velkém zatížení.

Nelze vyloučit, že na šampionátu si nakonec zahraje i někdo z farmářské AHL. "Jsme domluvení s Davidem Musilem (Tucson), že dorazí na tréninkovým kemp. Problém je, že hrají poslední zápas až 17. dubna a ta farma teoreticky ještě nějakou šanci na play off má," konstatoval Jandač.

Ještě blíže do play off má tým Albany s dalším bekem Vojtěchem Mozíkem. "Jsou na hraně postupu. Brali bychom ho, když neuspějí. Pokud budou hrát play off, uvidíme, jak se bude vyvíjet první kolo. Snaha tam je také o dřívější uvolnění, ale ta šance je malá," nezastíral Jandač.

Tak trochu samostatnou kapitolu tvoří forvard Andrej Nestrašil, jenž nepočítá se svou budoucností v Carolině, dohrává klubový ročník na farmě, ale kdyby dostal pozvánku, byla by podle jeho vyjádření reprezentace prioritou. "Pokud nebude v play off, bereme ho také, aby tu byl co nejdříve," přitakal Jandač.

Jak již dříve kouč reprezentace avizoval, posily z NHL by chtěl mít k dispozici pro České hokejové hry na konci dubna v Českých Budějovicích.