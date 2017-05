Paříž - Ani proti třetímu těžkému soupeři na mistrovství světa v Paříži nezvládli čeští hokejisté začátek utkání. Po Kanadě a Finsku zaskočili svěřence trenéra Josefa Jandače i Švýcaři, kteří tak Česku připravili druhou porážku na turnaji a zkomplikovali mu přípravu na čtvrtfinále. Jandač si po prohře 1:3 dobře uvědomoval, že reprezentanti neodehráli dobré utkání, a pokud chtějí v play off uspět, musejí hrát výrazně lépe.

"Měli jsme náš klasický ospalý start do zápasu a určili jsme tím zase ráz utkání. Celá první třetina nebyla z naší strany dobrá," řekl Jandač po zápase. Švýcaři se do vedení dostali již po 102 sekundách hry, kdy se prosadil Vincent Praplan.

V přípravě na sedmý duel na turnaji se přitom začátku Češi speciálně věnovali. "Zrovna dnes jsme měli speciálně poradu, nechali jsme sestříhat všechny začátky utkání. Možná už to teď ani připomínat nebudeme. Hráči už si to musí uvědomit sami," podotkl Jandač.

Švýcaři přitom proti českému výběru nasadili brankářskou trojku, dvaadvacetiletého Niklase Schlegela, který chytal za seniorskou reprezentaci podruhé v kariéře. "Hodně mu pomáhali bloky a my jsme nebyli schopni dostat puk na bránu. Tuším, že v 8. minutě jsme měli jednu střelu," poukázal Jandač na velký počet zblokovaných střel od soupeřových hráčů.

Čeští hokejisté před utkáním mluvili o tom, že duel bude zkouškou, zda proti aktivním Švýcarům dokážou udržet puk. A nepodařilo se jim to. "Plno střel nám zblokovali díky nešikovnému řešení situace. Trefili jsme prvního hráče před sebou, nenaznačili jsme, neobešli jsme ho. Odskakovaly nám puky a síla na kotouči v útočném pásmu byla mizerná. V tom nás Švýcaři předčili. To mě nejvíce zklamalo," přiznal Jandač a poukázal na fakt, že na české straně vázla kombinace.

Hra se z českého pohledu zlepšila jen v druhé třetině. "Po kontaktním gólu byla naše hra nejlepší a v závěru druhé třetiny jsme byli v tlaku. Ve třetí už jsme takový tlak neměli a v momentě, kdy jsme se chystali k závěrečnému náporu, nám dali Švýcaři třetí gól a utkání bylo rozhodnuté," řekl Jandač.

Až závěrečné dva zápasy první části MS definitivně určí složení čtvrtfinálových dvojic. Češi se utkají s USA nebo s Ruskem. A až tam se podle Jandače ukáže, zda dnešní duel bude správným varováním. "Výkon nebyl optimální a my to dobře víme. Jestli chceme být úspěšní ve čtvrtfinále, musíme odevzdat úplně jiný výkon než dnes. Jestli to pomůže, nebo naopak srazí, to se uvidí ve čtvrtek," uvedl Jandač.