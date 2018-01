Praha - Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač věří, že do nominace na olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu zařadil hráče, kteří vytvoří vyvážený a úspěšný tým. Dnes zveřejněná pětadvacítka se bude za měsíc snažit ukončit čekání na medaili, kterou Češi pod pěti kruhy získali naposledy v Turíně 2006.

"Myslím si, že máme poměrně zkušené mužstvo. Když se podívám na hráče, které jsme nominovali, tak je tam spousta zkušeností. Je to poměrně vyvážené mužstvo v obraně i útoku," uvedl Jandač na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Společně s asistenty Jiřím Kalousem, Václavem Prospalem a Jaroslavem Špačkem se zároveň snažili, aby vybrali hráče přesně na posty, na kterých budou hrát. "Aby si nemuseli na turnaji rychle zvykat na něco jiného," vysvětlil Jandač. I kvůli tomu například nezařadil do kádru obránce Zbyňka Michálka, který se mu nevešel mezi čtveřici beků, která hraje na pravé straně.

"Věřím, že budeme mužstvo, které bude hodně dobře bránit a dostávat málo branek. Věřím, že máme i produktivní hráče a budeme dávat i góly. Na turnajích je ale třeba taky branky nedostávat," uvedl Jandač.

Ve výběru je momentálně jedenáct hráčů starších 30 let, kteří budou muset v případě, že Češi budou hrát o medaile, absolvovat šest nebo sedm utkání v rozmezí jedenácti dnů. Případné únavy se ale Jandač nebojí.

"Věřím tomu, že když bychom postoupili, tak se pak nohy rozjedou a uvolní. Víme ale, jak to dopadlo na posledních akcích...," poukázal na poslední velké turnaje, ve kterých Češi častokrát vypadli už ve čtvrtfinále. "Musíme jít krok po kroku. Kluci, kteří jsou vybraní a je jim přes 30 let, tak se z toho nesesypou a nesloží," podotkl.

Jako klad bere i fakt, že Martin Erat, Milan Gulaš, Roman Červenka, Ondřej Němec či Jakub Nakládal patří ve svých klubech k hodně vytěžovaným hráčům. "Navíc turnaj bude v únoru a hráči ještě nejsou tak dobití, jako jsou po play off před mistrovstvím světa. Momentálně mají za sebou v průměru 40 zápasů a to není taková porce. Zatím jsou plni sil, očekávání a jsou zvyklí hrát velké porce minut," uvedl.

Jandač navíc věří, že český tým dokáže vyhrát základní skupinu a postoupí přímo do čtvrtfinále. Nemusel by tak hrát osmifinále. "Ve Vancouveru jsme hráli osmifinále proti Lotyšsku a byl to hodně těžký zápas. A teď to bude stejné. Můžeme narazit na papírově slabší soupeře, ale všichni víte, jak se hraje proti Dánsku, Francii nebo Slovensku. Rádi bychom se tomu tentokrát vyhnuli. Ne s ohledem na ušetření sil, ale proto, že bychom měli daleko lepší pozici pro čtvrtfinále," vysvětlil reprezentační kouč.

Už s předstihem Jandač avizoval, že kapitánem týmu bude Martin Erat. "Byla to jasná volba. Už na podzim, kdy jsem ho oslovil, tak jsme měli dlouhý a příjemný hovor. Věřím, že bude správný lídr. Nejde jen o produktivitu, ale věřím, že bude hlavně nositelem charakteru mužstva," podotkl Jandač.

Na olympiádě v Pchjongčchangu budou budou po 20 letech chybět hráči z NHL. Jandač však nechce řešit, zda díky tomu mají Češi větší šanci na úspěch. "Nechci spekulovat, který tým má nebo nemá šanci. Jsme na tom reálně stejně jako dalších sedm týmů, které na olympiádě budou. Řekl bych, že největším favoritem je Rusko a pro ostatní včetně nás je to díky neúčasti hráčů z NHL hodně otevřené," řekl.