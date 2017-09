Praha - Pro kouče hokejové reprezentace Josefa Jandače jsou úvahy na téma možné účasti Jaromíra Jágra na únorové olympiádě v Pchjongčchangu zcela předčasné. Zdůraznil, že pracuje s fakty. A ta hlavní mu s ohledem na dosud nevyřešenou Jágrovu budoucnost na klubové úrovni chybí. Připustil ale, že ho slova české legendy o možnosti opět reprezentovat nepřekvapila. Pracuje s ní i svaz jako takový - zařadil Jágrovo jméno na neomezeně dlouhý výčet jmen pro turnaj pod pěti kruhy. Podle Martina Erata a Tomáše Rolinka je Jágr stále pro reprezentaci přínosem.

"Je to pro mě předčasná věc a pouze spekulativní záležitost. Věc se má tak, že i když chápu, jak je tato věc zajímavá pro média a novináře, já pracuji s fakty. Nechci spekulovat. A navíc - jak sám Jarda potvrdil - prioritou je pro něho stále NHL," řekl Jandač v rozhovoru s ČTK.

Dobře ale ví, že jméno české legendy, které bude v polovině února 46 let, poutá obrovskou pozornost. "Byl by to určitě zajímavý příběh pro všechny okolo, možná i námět na filmový scénář, já ale musím nominovat mužstvo, které uspěje. My už opravdu potřebujeme udělat medaili. A jestli to bude s rolí pro Jardu, nebo bez něho, to se teprve uvidí," řekl Jandač.

Jágrovo prohlášení v rozhovoru pro Českou televizi o možnosti opět hájit barvy reprezentace ho nijak nepřekvapilo. Přestože se zdálo, že jí dal nejproduktivnější Evropan historie NHL definitivní sbohem po čtvrté příčce na domácím mistrovství světa 2015.

"Upřímně říkám, že ani nevím, jak tu reprezentační kapitolu přesně uzavřel. Říkalo se, že v roce 2015. Nevybavuju si, zda byla nějak oficiálně ukončená, na to je třeba se zeptat hlavně jeho. Ale vybavuji si náš hovor zhruba tři roky zpátky, kdy u reprezentace končil pan Hadamczik a my jsme se o všem trochu více pobavili," uvedl Jandač.

"Jarda tehdy tu variantu účasti v Koreji zmínil pro případ, že by se neúčastnili hráči z NHL. Sice ve své obvyklé nadsázce, ale už ho také trošku znám, tak mi bylo jasné, že je to varianta, s níž je třeba svým způsobem pracovat. I proto pro mě není jeho prohlášení překvapením," vysvětlil Jandač.

Osmačtyřicetiletý trenér, jenž převzal tým před loňským Světovým pohárem, zároveň tuší, že pokud se naplní všechny zásadní předpoklady a hráče, který proslavil číslo 68 na dresu, do Asie skutečně vezme, vyplývají pro něho v podstatě jen dva možné scénáře.

"Když bude Jarda v týmu a turnaj nám nevyjde, po olympijských hrách to schytám, že jsem ho neměl brát, protože byl brzdou. V případě, že nastane opak a bude se dařit, bude se to brát jako geniální tah, že jsem ho vzal. Je to všechno vážně jen v rovině spekulací," přemítal Jandač.

A jaké jsou hlavní předpoklady, aby měl Jágra v týmu? Vyjímaje ten základní, že sezonu odehraje v Evropě? "Tím úplně základním předpokladem je výkonnost, sám to nejlépe ví, potřebuje cítit, že je platný pro tým. Takže výkonnost v kombinaci s dobrým zdravotním stavem. Kdyby hrál v Evropě, byla by určitě výhodou možnost častějšího kontaktu," uvedl Jandač.

Ujistil, že na základě zásluh a velikosti jmen na papíře nominaci dělat nehodlá. "Jen ta jména sama o sobě turnaj nevyhrají. Tomu klukovi bude v době olympiády 46 let, je vážně až neuvěřitelné, že se o tomhle všem ještě bavíme. Je výjimečný. S Gretzkým je možná nejlepším hráčem historie, ale ve 46 letech po něm nemůžeme chtít, aby tvrdil muziku a rozhodoval zápasy. Musí to být na něco dobře napasované," zdůraznil Jandač.

Čistě osobní odhad, jak se bude vše vyvíjet a kam by Jágr mohl nakonec zamířit, odmítl. "Nevím, opravdu nevím. On sám ví, jaké má možnosti, jak který tým přemýšlí, kolik má místa pod platovým stropem, všechny ty věci okolo... Můj džob je, abych teď s výhledem k olympijským hrám sledoval hráče evropských soutěží a z nich skládal dobrý tým, to je celé," uzavřel Jandač.

Zástupci svazu jsou však podle všeho připraveni na jakoukoliv variantu. Jágrovo jméno proto figuruje na tzv. "long listu", jak potvrdil deníku Sport generální manažer reprezentace Milan Hnilička. Jde o formu širší nominace s datem uzávěrky 15. září, ale bez jakéhokoliv omezení počtu napsaných hráčů.

"Nechceme se dostat do situace, že bychom opomněli hráče, který bude mít třeba výbornou sezonu, nebo abychom byli nějak jinak limitovaní," řekl již v polovině srpna Jandač.

Podle Erata a Rolinka je Jágr stále pro reprezentaci přínosem

Hokejový útočník Martin Erat přivítal možnost, že Jaromír Jágr by v případě působení v Evropě uvažoval o návratu do české reprezentace na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu. Podobný názor má i bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rolinek, podle něhož je Jágr i v 45 letech stále špička mezi českými pravými křídly.

"Je to super, že největším ikona českého hokeje posledních dvaceti let chce jet na olympiádu," řekl šestatřicetiletý Erat, který se s Jágrem potkal pod pěti kruhy na posledních čtyřech turnajích a stejně jako druhý nejproduktivnější hráč historie NHL naposledy oblékl český dres na domácím mistrovství světa v roce 2015 v Praze.

Erat, který v minulé sezoně pomohl v extralize Kometě k zisku mistrovského titulu, sám o možnosti hrát v Koreji mlžil a nenaznačil, zda by při neúčasti hráčů z NHL byl připraven nastoupit. "Určitě nad tím nyní nepřemýšlím. V současnosti mě zajímá Kometa a start extraligy. Uvidíme za dva měsíce...," prohlásil Erat.

Podobné pocity, jaké má nyní Jágr s čekáním na smlouvu, Erat v kariéře nezažil. "Většinou jsem nemusel na smlouvu čekat. Měl jsem to ulehčené v tom, že jsem měl všechno dopředu domluvené. V profesionálním sportu je vždy nejtěžší čekání na smlouvu," dodal odchovanec Třebíče, který má na kontě přes 900 zápasů v NHL za Nashville, Washington, Phoenix a Arizonu.

Rolinek, který jako kapitán dovedl tým i s hvězdným Jágrem k titulu na mistrovství světa v Německu v roce 2010, s nadsázkou také uvažuje o comebacku. "Jestli pojede (Jágr) na olympiádu, tak abych začal makat taky. Abych se tam s ním mohl dostat," usmíval se kapitán Pardubic.

V případě Jágrovy chuti hrát je to pro něj jasná volba. "Když se bude cítit dobře, tak my moc extra lepších pravých křídel nemáme. Na druhou stranu, ve 46 letech jet na olympiádu není pro tým a české hráče moc dobrá vizitka. Hráči by měli být lepší než Jarda," uvedl Rolinek.

Překvapilo jej, že Jágr stále nezískal v NHL angažmá na další sezonu. "Ale já jsem tam nikdy nebyl, neznám tamní trh. Asi vsází na mladší hráče," doplnil Rolinek.

Podle bývalého reprezentačního obránce a současného trenéra Miloše Holaně je otázka Jágrova možného startu na olympiádě hlavně věcí stavitelů národního týmu a samotného hráče. "Klobouk dolů před tím, co dokázal. V historii se to už asi nikomu nepodaří, i když nikdy neříkej nikdy. Některé věci jsou nepřekonatelné. Je to osobnost se vším všudy. Jestli by měl jet na olympiádu, to nechám na trenérech reprezentačního mužstva," uvedl Holaň.

Pozastavuje se spíše nad tím, že by měl mít český hokej víc mladých talentů, kteří by dokázali patřit mezi nejlepší na světě. "Je k zamyšlení, proč v desítce extraligového bodování je osm hráčů nad třicet let. Kde jsou mladší hráči, kteří by je měli nahrazovat? Tam je ten problém," dodal Holaň.