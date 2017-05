Praha - Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač nechce dávat čtvrtfinálové vyřazení z mistrovství světa do kontextu se současným stavem celého českého hokeje. Odstup necelého dne od prohry s Ruskem 0:3 je málo i na podrobnější analýzu vystoupení v Paříži. Společně s kolegy ji plánuje zhruba za týden.

"Nevím, zda je to odraz českého hokeje. Nechci tady v tomto směru dělat nějakého chytrolína. Ono je to vždy podobné. Když se uspěje, hodnotí se pozitivně a říká se, jak se blýská na lepší časy. A nastane přesný opak, když se neuspěje," řekl Jandač po příletu novinářům.

"Já mám rád při těchto hodnoceních nějaký nadhled. Nechci říkat, že český hokej je na ústupu. Ale také je pravdou, že jsme nedokázali porazit silné soupeře jako jsou Kanada a Rusko, prohráli jsme po neslaném výkonu i se Švýcary. Splnili jsme povinnost postupu do čtvrtfinále, ale to je tak všechno," doplnil Jandač.

Plánuje pečlivé vyhodnocení toho, co se na turnaji povedlo a co nikoliv. "Sedneme si s ostatními trenéry; domluvili jsme se, že si necháme tak týden odstup, abychom měli chladné hlavy, pak to samozřejmě musíme rozebrat. A říct si, co bylo dobře, co bylo špatně. Pro trenérskou komisi budu muset samozřejmě udělat analýzu toho šampionátu," ujistil Jandač.

Přemítal, co mohlo děj zápasu, který se hrál jasně pod ruskou taktovkou, případně změnit. "Možná, že vstřelený gól během toho nástupu, co jsme měli, by změnil ráz toho utkání, ale to se nestalo. S přibývajícím časem už jsme tahali za kratší konec, Rusové byli lepší," uznal Jandač, mistr světa z roku 2010, kdy byl u týmu jako asistent Vladimíra Růžičky.

Osmačtyřicetiletý kouč odmítá kritiku jednotlivců, která občas zazněla s ohledem na gólovou produkci ofenzivních es Davida Pastrňáka s Jakubem Voráčkem. "Hledali jsme optimální složení hlavně prvních dvou útoků, u kterých jsme chtěli, aby byly produktivnější, ale to se nepodařilo. V žádném případě to ale není vina Davida Pastrňáka nebo Jakuba Voráčka. To zásadně odmítám," zdůraznil Jandač.

O možném konci Tomáše Plekance v reprezentačním dresu se zkušeným forvardem Montrealu nehovořil. "Mluvil jsem s ním jen krátce. Ptal jsem se ho před tím posledním zápasem, jestli má spočítáno, kolik má za sebou MS. Říkal, že deset. Nároďáku hrozně pomohl a odjezdil mnoho akcí, což je obdivuhodné. Kdykoliv mohl, tak přijel. Sám si musí říct, jak to cítí. Já rozhodně nebudu říkat, že pro něho to je konec. Ale je zřejmé, že je potřeba, aby začali jezdit také ti mladší kluci," připomněl Jandač.

K národnímu mužstvu ho váže smlouva ještě na příští sezonu. Změny ve složení stávajícího realizačního týmu neplánuje. "To ne, o tom jsem vůbec neuvažoval," uvedl Jandač.