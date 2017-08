Praha - Stejně jako minulá sezona bude mít i ta nadcházející pro hokejovou reprezentaci dva zásadní vrcholy. Kromě světového šampionátu bude její trenér Josef Jandač skládat tým na olympijský turnaj v Pchjongčchangu. Připustil, že ačkoliv sám za sebe by raději viděl v akci ty nejlepší hokejisty planety, jeho úkol při neúčasti hráčů NHL je o trochu jednodušší.

Především v tom ohledu, že si mužstvo může připravovat dlouhodoběji. A bez větších zásahů, s nimiž by při účasti největších hvězd bylo potřeba kalkulovat. "Hráče z evropského trhu už máme nějak ozkoušené. Zase není tolik možných týmů, které můžeme nominovat. Bude to o něco snazší, to ano," přitakal Jandač na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Lze očekávat, že se mu nebudou v případě olympijského turnaje kupit ani omluvenky. "Věřím, že v boji o místo v týmu na OH žádné nebudou. Sami kluci nejspíš cítí, že mají šanci zúčastnit se olympijského turnaje jako hráči z Evropy a mají daleko větší šanci než při účasti hráčů z NHL, jak tomu bylo v letech minulých," připomněl Jandač.

"Je to přece jen výjimečná akce. A sportovci k tomu také přistupují jinak, než k akci, která je každý rok. Cítím to i v zájmu hráčů tuhle akci absolvovat. Olympiáda je přece jen trošku něco jiného," dodal Jandač.

Vítá i fakt, že nemá svázané ruce příliš přísnými regulemi a termíny. Tím hlavním je v podstatě 15. září, do kdy musí být uzavřený tzv. "long list" pro olympijské hry. Tedy něco jako širší nominace, ale bez omezení počtu napsaných hráčů.

"Dali jsme dohromady zhruba 70 jmen. A do toho data budou přibývat ještě někteří další hráči, abychom na nikoho nezapomněli. Nechceme se dostat do situace, že bychom opomněli hráče, který bude mít třeba výbornou sezonu, nebo abychom byli nějak jinak limitovaní," ujistil Jandač.

S kolegy z realizačního týmu nechce dopředu opominout nikoho, kdo jen trochu připadá do úvahy. V širším okruhu uchazečů tak velmi pravděpodobně budou například Jiří Hudler, který zůstává zatím bez smlouvy, či dokonce Patrik Eliáš, který ukončil kariéru v NHL.

"Od toho je to long list," řekl s úsměvem Jandač. "I proto bude ten okruh hráčů širší a bude na něm i většina hráčů z nominace pro srpnové zápasy se Slovenskem," doplnil Jandač.

V potaz bere i skutečnost, že olympijský turnaj je trošku jinak postavený než MS. "Na něm hrajete strašně moc zápasů v nahuštěné době a potřebujete na to mít typologicky vhodné hráče, kteří jsou schopní ten turnaj fyzicky zvládnout. Na OH není ta fyzická náročnost taková, počet zápasů je menší," připomněl Jandač.

"Na OH se tedy může objevit i zkušený hokejista, jenž by třeba z důvodu náročné a dlouhé sezony MS odmítl. Je možné, že i na tohle vsadím, ale v žádném případě nebudeme někoho přemlouvat, to zase ne," zdůraznil Jandač.

Před OH má možnost vzít si do přípravy na předolympijský kemp osm náhradníků. Do samotného turnaje pak je třeba nahlásit jména 22 hráčů a tři brankáře. "Stačí nahlásit konečnou nominaci až před turnajem, což je dobré s ohledem na změny, které je potřeba udělat například kvůli zranění," pochvaloval si Jandač.

Plánuje inspekci v Kontinentální lize, na jejíž kostře by mohl být olympijský výběr postavený. "Máme tam zase poměrně dost hráčů, bude na to určitě prostor a vyrazíme tam. Chtěli bychom pak před turnajem udělat i nějaký kemp pro hráče KHL, ale uvidíme, jak to bude reálné. Oficiálně máme na hráče nárok sedm dní před zápasem v olympijském turnaji. Což znamená někdy 8. února, kdy se přeruší extraliga," nastínil Jandač.

Zatímco loni byl Světový pohár již zkraje sezony, pod pěti kruhy se bude hrát ve druhé polovině února. Mistrovství světa přijde na řadu tradičně v květnu, duben ale zaplní zápasy Euro Hockey Challenge a také dva turnaje Euro Hockey Tour. "Bude určitě o něco náročnější udržovat větší počet hráčů v tréninku pro závěrečný turnaj MS," řekl Jandač.

Prozatím se však soustředí hlavně na olympijský turnaj. "Byli bychom hrozně rádi, kdybychom přivezli jakoukoliv medaili z obou akcí. A nejlépe už z OH, abychom tak odstranili ten balvan, který tlačíme před sebou," prohlásil Jandač.